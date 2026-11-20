Ocurrió durante la madrugada de este viernes. Bomberos Voluntarios, personal policial y de salud trabajaron en el operativo de rescate y traslado de las víctimas.

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre sobre la Ruta Provincial Nº6 , en Rincón de los Sauces , dejando como saldo a dos hombres heridos , uno de ellos con lesiones de extrema gravedad que motivaron su urgente internación. El episodio demandó un rápido despliegue de los servicios de emergencia locales para asistir a los involucrados y asegurar la transitabilidad en la zona.

Según el parte emitido por el cuerpo de Bomberos de la comarca petrolera, tomaron conocimiento de lo sucedido exactamente a las 2.56 de la madrugada , momento en el que se recibió un llamado telefónico proveniente del hospital local solicitando colaboración ante un siniestro vehicular de gran magnitud . De inmediato, partió hacia el lugar una dotación de Bomberos Voluntarios bajo las órdenes de la Sargento Primero Marcela García , con el objetivo de prestar asistencia técnica y sanitaria en la escena.

Al arribar al punto indicado sobre la traza provincial, los rescatistas se encontraron con efectivos policiales que ya habían montado un perímetro preventivo. De acuerdo a la información preliminar recabada por los uniformados en el sitio, el incidente se habría producido a raíz de un autovuelco , cuyas causas exactas son materia de investigación por parte de las autoridades competentes para determinar la mecánica del accidente .

Como consecuencia del violento impacto, dos hombres resultaron con diversas heridas. Para cuando la unidad de Bomberos llegó al lugar, el primero de los damnificados ya había sido evacuado de urgencia hacia el nosocomio local debido a la gravedad de su cuadro clínico, requiriendo atención médica inmediata ante el compromiso de sus lesiones.

En tanto, el personal de rescate abocó sus esfuerzos a la asistencia del segundo hombre involucrado, quien permanecía en el sector del accidente. Tras realizar una rápida evaluación primaria en el lugar, los bomberos constataron que el paciente presentaba traumatismos y lesiones de carácter leve, procediendo de inmediato a su correcta inmovilización preventiva para evitar cualquier complicación física durante su traslado.

Dada la emergencia y ante la imposibilidad de disponer de una segunda ambulancia en ese preciso instante para efectuar la derivación sanitaria, los equipos intervinientes resolvieron articular una solución de urgencia. En estrecha coordinación con los efectivos policiales presentes, se dispuso el traslado del herido inmovilizado a bordo de un móvil oficial hacia el hospital, garantizando así su pronta evaluación médica. En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos policiales, personal de salud y Bomberos Voluntarios.

Choque y fuga en Rincón de los Sauces: le destruyeron el auto sobre la Ruta 6 y escaparon

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada del pasado sábado sobre la Ruta Provincial 6, en Rincón de los Sauces, movilizó a los servicios de emergencia y generó preocupación entre quienes circulaban por el sector, luego de que uno de los vehículos involucrados se diera a la fuga tras el impacto. Afortunadamente, y pese a la violencia del choque, no hubo personas heridas.

Según explicaron desde Bomberos en ese momento, la alerta se recibió a las 02.18 a través de un llamado que advertía sobre un siniestro ocurrido sobre la Ruta 6, a la altura del local nocturno VIP. Ante el aviso, se despachó de inmediato una dotación hacia el punto indicado para asistir a posibles víctimas.

Al arribar, los bomberos constataron la presencia de un auto Volkswagen Passat color blanco que había quedado detenido sobre la calzada con importantes daños materiales tanto en su parte frontal como en el sector posterior, lo que daba cuenta de la mecánica del accidente. Para ese momento, efectivos policiales ya se encontraban en el sitio realizando las primeras tareas de resguardo.

Tras evaluar la escena y descartar riesgos mayores sobre el vehículo detenido, el personal de emergencias procedió a entrevistar al propietario del rodado. Según el relato aportado por el conductor en el lugar, tras producirse el impacto, el otro vehículo involucrado abandonó la escena sin detener su marcha.

En el auto afectado se trasladaban tres hombres, quienes fueron asistidos y evaluados de manera preventiva, confirmándose que ninguno de ellos presentaba lesiones de consideración ni requirió traslado hospitalario.