Mapa completo de las elecciones 2027: una por una, cuándo se vota y qué se elige en las ciudades de Neuquén

La mayoría va a definir sus autoridades locales el 14 de febrero. El listado de los municipios que coinciden en la fecha y los que no.

El pasado lunes se publicó el decreto que confirmó la fecha de elecciones provinciales para el 14 de febrero de 2027 . Con el paso de los días, más localidades neuquinas hicieron públicas sus convocatorias para que los comicios municipales se celebren en la misma fecha. Así, al menos 18 ciudades de la provincia definirán en la misma elección al gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales.

El decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa definió esa fecha para las elecciones en la provincia e incluyó a 13 localidades que no cuentan con su propia Carta Orgánica y en las que se definirá al intendente y la mitad de los miembros de sus Concejos Deliberantes en la misma fecha.

Se trata de Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia-Moquehue.

También se elegirá al intendente en esa fecha en Bajada del Agrio, Barrancas, Caviahue-Copahue, El Cholar, El Huecú, Huinganco, Las Coloradas, Los Miches, Taquimilán, Tricao Malal y todas las comisiones de fomento.

De forma independiente, los intendentes de otras ciudades de Neuquén también lanzaron su convocatoria a elecciones municipales con el 14 de febrero como fecha elegida. De este modo, los ciudadanos deberán concurrir una sola vez a las urnas para definir no sólo al líder del Poder Ejecutivo provincial y la conformación completa de la Legislatura del Neuquén sino también al intendente e integrantes del Concejo Deliberante.

En 2027 podría haber menos partidos políticos en Neuquén.

La medida evita duplicar los comicios en un año marcado por la agenda electoral. A nivel nacional, hasta el momento, se espera que ocurran al menos dos elecciones: las PASO de agosto, que el gobierno pretendía eliminar pero que aún siguen vigentes, y los comicios generales de octubre. En caso de que no se imponga un candidato en la primera vuelta electoral, los neuquinos podrían tener su cuarta elección con un ballotage.

Las ciudades que se integran a esta lista son Zapala, San Martín de los Andes, Centenario, Chos Malal, Senillosa y Neuquén capital.

En San Patricio del Chañar, la Carta Orgánica establece que la fecha de elecciones locales debe coincidir con las provinciales, por lo que sólo resta que se publique el decreto para confirmar esta fecha.

En Junín de los Andes, donde rige una legislación similar, desde la Municipalidad confirmaron que este jueves se presentó la solicitud ante el Concejo Deliberante para adherir a la fecha de comicios provinciales, el 14 de febrero.

En la ciudad de Neuquén se vota con el sistema de boleta única electrónica.

El sábado se conoció la firma del decreto que fijaba las elecciones el 14 de febrero en Cutral Co. El intendente Ramón Rioseco ya había adelantado el mes pasado que pretendía que los comicios coincidieran con los provinciales.

Las ciudades que votan en otra fecha

Por otro lado, la normativa específica de otras ciudades no permite que las elecciones se celebren en febrero, ya que tienen cláusulas de independencia obligatoria o una limitación de fechas que los obligan a definir a los futuros gobernantes en fechas más cercanas a la asunción.

En Plottier, por ejemplo, la Carta Orgánica Municipal, que determina que las elecciones locales deben realizarse el primer domingo de septiembre. En 2027, esa fecha caerá el 5 de septiembre, casi siete meses después de los comicios provinciales y de la elección de la ciudad de Neuquén.

Un caso similar se da en Rincón de los Sauces, donde la Carta Orgánica Municipal define la celebración de las elecciones locales el primer domingo de septiembre. Así, el voto será el 5 de septiembre de 2027, el mismo día que Plottier.

La normativa específica de Villa La Angostura, por otro lado, permite al intendente convocar a elecciones en una fecha que coincida con los comicios provinciales o nacionales. Sin embargo, impone que la votación debe darse entre 90 y 40 días antes de la asunción de autoridades.

De esta manera, si bien no existe una normativa de independencia obligatoria con las elecciones provinciales, la fecha del 14 de febrero impide que Villa La Angostura vote intendente y gobernador el mismo día.

El panorama que avizora Javier Milei de cara a las próximas elecciones 2025.

Las posibles fechas son en septiembre y hasta fines de octubre, pero se espera que los comicios coincidan con la votación presidencial, como ya ha ocurrido en elecciones anteriores.

En el caso de Plaza Huincul, la Carta Orgánica municipal establece la independencia obligatoria de las elecciones municipales. De esta manera, la contienda electoral por ocupar cargos en esa Municipalidad no puede darse en la misma fecha que la votación provincial o nacional. Impone, además, una separación de al menos 90 días.

De este modo, los huinculenses deberán votar 90 días después del 14 de febrero y 90 días antes del 24 de octubre, lo que ofrece una ventana que va del 14 de mayo a septiembre.