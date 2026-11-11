Ciencia y Vida La Mañana Astrología Portal 11/11: qué energías trae y cómo impactará en cada signo del zodíaco

Llega acompañado por la Luna nueva en Escorpio y energía de transformación. Cómo influirá en los vínculos, las decisiones personales y los nuevos comienzos. Agregar LM Neuquén a







El Portal 11/11 llega con una energía que, según la astrología, estará vinculada con la transformación personal, la claridad emocional y la posibilidad de abrir nuevos caminos. Esta fecha es considerada un momento propicio para revisar decisiones, dejar atrás situaciones del pasado y proyectar nuevos objetivos.

La astróloga Jimena La Torre compartió sus predicciones para cada signo del zodíaco y explicó cómo podría influir este período en distintos aspectos de la vida cotidiana, especialmente en los vínculos afectivos, las decisiones personales y la manera de pensar el futuro.

En este contexto, la influencia de la Luna nueva en Escorpio también tendrá un papel destacado. Este fenómeno astrológico propone una etapa de introspección, revisión de emociones y cierre de ciclos, con la posibilidad de animarse a experiencias diferentes.