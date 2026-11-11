Portal 11/11: qué energías trae y cómo impactará en cada signo del zodíaco
Llega acompañado por la Luna nueva en Escorpio y energía de transformación. Cómo influirá en los vínculos, las decisiones personales y los nuevos comienzos.
El Portal 11/11 llega con una energía que, según la astrología, estará vinculada con la transformación personal, la claridad emocional y la posibilidad de abrir nuevos caminos. Esta fecha es considerada un momento propicio para revisar decisiones, dejar atrás situaciones del pasado y proyectar nuevos objetivos.
La astróloga Jimena La Torre compartió sus predicciones para cada signo del zodíaco y explicó cómo podría influir este período en distintos aspectos de la vida cotidiana, especialmente en los vínculos afectivos, las decisiones personales y la manera de pensar el futuro.
En este contexto, la influencia de la Luna nueva en Escorpio también tendrá un papel destacado. Este fenómeno astrológico propone una etapa de introspección, revisión de emociones y cierre de ciclos, con la posibilidad de animarse a experiencias diferentes.
De acuerdo con estas interpretaciones, el Portal 11/11 invita a soltar aquello que ya no tiene lugar en el presente, fortalecer los vínculos y tomar decisiones que permitan avanzar hacia una nueva etapa. La mirada también estará puesta en 2027, como horizonte para comenzar a construir proyectos y definir prioridades.
Las predicciones signo por signo
- Aries: será un momento para renovar la confianza en la pareja. Hablar con sinceridad sobre deseos y temores podría fortalecer los vínculos.
- Tauro: la semana favorecerá acuerdos importantes en las relaciones. Soltar el control y escuchar al otro ayudará a encontrar mayor equilibrio.
- Géminis: habrá impulso para revisar hábitos en el amor. Compartir responsabilidades y cuidar los pequeños gestos será clave.
- Cáncer: la energía escorpiana despertará el romanticismo y abrirá oportunidades para nuevos comienzos. Expresar lo que siente podría darle mayor profundidad a sus vínculos.
- Leo: será una etapa para consolidar las bases emocionales tanto en el hogar como en la pareja. Resolver asuntos pendientes permitirá avanzar con mayor tranquilidad.
- Virgo: las conversaciones profundas estarán favorecidas. Hablar sin filtros y buscar nuevos acuerdos podría mejorar la confianza.
- Libra: será tiempo de analizar deseos y expectativas amorosas. Comunicar con claridad lo que necesita ayudará a construir relaciones más firmes.
- Escorpio: la Luna nueva en su signo traerá una sensación de renovación emocional. Será una oportunidad para abandonar viejos hábitos y abrirse a nuevas formas de vincularse.
- Sagitario: podrá trabajar sobre heridas del pasado y dejar atrás historias que todavía pesan. Eso permitirá avanzar hacia una manera más libre de vivir el amor.
- Capricornio: estarán favorecidos los nuevos encuentros y los proyectos compartidos. Una amistad podría fortalecerse o transformarse en algo más.
- Acuario: será una buena etapa para revisar prioridades sentimentales y encontrar un equilibrio entre los vínculos afectivos y los objetivos personales.
- Piscis: aumentarán las ganas de explorar, viajar o compartir nuevas experiencias. Los proyectos en pareja podrían renovar el entusiasmo y fortalecer el compromiso.
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