El signo que podría atravesar dolorosas pérdidas en noviembre, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga lanzó advertencias para algunos signos del horóscopo chino. Cuáles son los consejos para distintos contextos adversos.

Noviembre será clave para distintos signos del zodíaco , algunos de con un impacto positivo mientras que otros deberán afrontar momentos complejos. Algunos deberán sufrir separaciones, distanciamientos o pérdidas afectivas, como es el caso de la Rata , según la predicción de la reconocida astróloga Ludovica Squirru .

En un mes bajo la influencia del Chancho, las advertencias son claras por posibles dificultades a la hora de relacionarse sentimentalmente. Sin embargo, no se describe como un desenlace inevitable para todas las personas del signo.

La clave para afrontar esta situación: relacionarse con personas de signos de la Cabra o Búfalo. Uno de los consejos que dio Ludovica sostiene que hay que evitar responsabilidades ajenas que puedan sumar desgaste a una etapa exigente en cuanto a las emociones.

"Aceptar que una relación o una circunstancia no depende únicamente de uno mismo permitiría atravesar los movimientos del mes con mayor serenidad", explica la postura de Ludovica.

Alternativas para canalizar las tensiones: encontrar espacios propios

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El Tigre, entre los signos que tendrá un noviembre enfocado en los vínculos

Para este signo habrá dos momentos claves para el mes: el segundo, con mayor inestabilidad y más dificultades, por lo que será importante la paciencia a la hora de mantener relaciones y la gestión de diferencias.

Horóscopo chino de noviembre 2026: qué dicen las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo.

La predicción para el Perro y el Chancho

Desde las dificultades hasta las mejoras. Primeros días con obstáculos o noticias poco alentadoras con respecto a algunos asuntos personales, pero con el correr de los días las condiciones serán más favorables.