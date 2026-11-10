El estremecedor adiós de Diego Topa a un compañero de vida: "Descansá, mi viejito amado"

El actor dedicado a productos infantiles lanzó un triste mensaje en redes sociales que causó dolor en sus seguidores. Los mensajes de apoyo.

La estremecedor adiós de Diego Topa a un compañero de vida: "Descansá, mi viejito amado"

Diego Topa atraviesa un momento de sumo dolor. Es que la figura que desde hace años brilla en productos audiovisuales o teatrales dedicados para niños, mostró su costado más humano con un sentido mensaje donde despidió a un compañero de vida tras su muerte.

"Mi TITI amado…hasta siempre ¿Cómo se hace para despedir a alguien que fue parte de tu vida durante 16 años?", comenzó escribiendo Diego en su cuenta personal de Instagram, donde recibió el apoyo de todos sus seguidores, entre ellos varios famosos como Paula Chaves, quien pasó por un momento similar , Eugenia Tobal, Daniela 'La Chepi', Malena Guinzburg , entre otras figuras.

Se trata del adiós a su perro Titi, con quien compartió 16 años de vida. Esta noticia que lo conmovió, fue compartida en las redes sociales con un doloroso mensaje que estremeció a todos.

“Hay tristeza, hay lágrimas, hay un vacío enorme... pero, por sobre todas las cosas, hay amor. Muchísimo amor”, escribió en el posteo donde compartió una serie de imágenes sobre él.

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El triste mensaje completo que publicó Topa

Mi TITI amado…hasta siempre

¿Cómo se hace para despedir a alguien que fue parte de tu vida durante 16 años?

Hoy mi corazón está lleno de emociones. Hay tristeza, hay lágrimas, hay un vacío enorme… pero, por sobre todas las cosas, hay AMOR. Muchísimo amor.

Porque eso fuiste y siempre vas a ser para mí. Amor del más puro, del que no pide nada a cambio, del que acompaña en silencio, del que está siempre.

Gracias, mi Titi hermoso, por estos 16 años maravillosos. Por caminar la vida conmigo, por estar en mis días felices y también en los difíciles. Por tantas miradas, tantos mimos, tantas aventuras y tantos momentos que hoy se convierten en recuerdos eternos.

Nos regalaste a nuestra familia momentos que vamos a atesorar por siempre con Miti, Hugui y Yummy.

Qué suerte la mía haberte encontrado. Qué privilegio haber sido tu familia. Y qué hermoso saber que te di todo mi amor y que vos me regalaste el tuyo, sin medida.

Hoy me toca aprender a quererte de otra manera. Sin poder abrazarte, sin poder acariciarte… pero sintiéndote siempre cerquita.

Porque el amor no se va cuando alguien parte. El amor se transforma, trasciende y encuentra nuevas maneras de quedarse.

Y así quiero recordarte. Con una sonrisa, con una gratitud infinita y con la certeza de que tuvimos una vida hermosa juntos.

Descansá, mi viejito amado.

Gracias por tanto. Gracias por todo.

Si pudiera volver a elegir, te elegiría a vos una y mil veces más.

Te amo, Titi.

Hasta siempre, mi compañero del alma. 11 h