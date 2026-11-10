Flor Torrente sorprendió al hablar de su salud: qué enfermedad le detectaron y cómo está hoy

Flor Torrente sorprendió a sus seguidores al compartir una experiencia personal vinculada con su salud . A través de sus redes sociales, la actriz decidió contar una situación que la llevó a modificar su rutina, prestar mayor atención a las señales de su cuerpo y atravesar algunos momentos de preocupación.

La hija de Araceli González publicó un video en su cuenta de Instagram , donde reúne cerca de 400 mil seguidores, y relató cómo llegó a conocer una condición que desconocía. Además, explicó las dificultades que experimentó durante los primeros meses del tratamiento y anticipó que comenzará una nueva alternativa médica.

En el comienzo de su publicación, la actriz apeló a su habitual espontaneidad para introducir el tema: “Holis. Yo aquí, la que heredó colesterol” . Según contó, todo comenzó durante uno de sus controles médicos anuales.

Mientras se realizaba una ecografía de carótida, el profesional que la atendía detectó la presencia de placas y le hizo una pregunta que despertó su preocupación: “Como todos los años me hago chequeos anuales y este no podía ser la excepción. Estoy haciéndome la ecografía de carótida y el médico me dice: ‘¿Cuántos años tenés? Tenés placas en la carótida’”.

La noticia generó una reacción inmediata en la actriz, que recordó el miedo que sintió al escuchar el diagnóstico: “Automáticamente mi cerebro, más allá de toda la meditación, el entrenamiento mental, psicológico, terapia, lo único que pensó fue: ‘Me voy a morir mañana’”.

Después de consultar con su cardiólogo y realizarse otros estudios, descubrió que tenía los niveles de colesterol muy elevados. Además, los profesionales le explicaron que se trataba de una condición hereditaria: “Tenía el colesterol por las nubes. Vamos a tener que tomar una pastilla de por vida para que desaparezcan las placas y bajemos el colesterol”, contó sobre la indicación médica que recibió.

Los efectos secundarios del tratamiento y una nueva medicación

Flor Torrente también explicó que, luego de dos meses de tomar la medicación indicada, comenzó a experimentar diferentes molestias físicas que afectaron considerablemente su vida cotidiana: “Me dolían los músculos, las articulaciones, me bajaba la presión, no podía hacer nada, no podía salir de mi casa. Tuve que bajar el nivel de trabajo, calmarme… Me hacen dejar las pastillas y pasa una semana y me empiezo a sentir otra vez yo”, relató.

Ante ese panorama, los médicos decidieron interrumpir el tratamiento para evaluar cómo evolucionaba. Ahora, la actriz se prepara para probar una nueva medicación y conocer cómo responde su organismo: “Ahora empiezo un nuevo tratamiento con una nueva pastilla, a ver si esa funciona", adelantó.

El mensaje de Flor Torrente sobre la importancia de los chequeos anuales

Más allá de contar su experiencia, la actriz aprovechó la publicación para transmitir un mensaje a quienes la siguen. En ese sentido, insistió en la importancia de realizar controles médicos periódicos, incluso cuando no existen síntomas que generen preocupación: “La reflexión que nadie me pidió: háganse chequeos todos los años, denle bola a su cuerpo, que si hay algo que incomoda, ya sea físico o emocional, háblenlo, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla”.

Junto al video, también compartió unas palabras para explicar que se encontraba mejor y que recién ahora se sentía preparada para hablar públicamente sobre lo que había atravesado durante el último mes: “Holi, volví. Ya sintiéndome mejor puedo contarles mi último mes. Escuchen su cuerpo, no dejen de hacer lo que les hace bien, tómense esos momentitos para respirar, porque loquitos no llegamos lejos. Los quiero, y aguante los chequeos anuales que nos permiten prevenir”, expresó.