El mediático e influencer publicó imágenes en su cuenta de Instagram que llamaron la atención de los internautas.

Alex Caniggia mostró su tremendo cambio físico: el antes y el después que sorprendió a todos.

El mediático Alex Caniggia mostró su impactante transformación física y sorprendió a los usuarios de redes sociales. Orgulloso del resultado, el influencer destacó lo importante que fue haber cambiado muchos hábitos.

“Antes. Después”, escribió el hijo de Mariana Nannis y el Claudio Paul Caniggia en sus historias de Instagram al compartir fotos con el torso desnudo.

La transformación es notoria: mientras en el antes tiene una figura menos trabajada, en el después se ven sus pectorales y abdominales marcados. Hace menos de un mes que Alex Caniggia había hecho referencia a su rotundo cambio físico, donde, además de mostrar resultados, animó a sus fans a que sigan sus pasos. A mediados de octubre, el hermano de Charlotte Caniggia compartió un video donde aparecía con el torso desnudo.

“¿Qué pasa, panza? Lechón, lechona. Entrená ¿Querés estar así? Estoy hecho un animal", comenzó diciendo el influencer, con su característico estilo provocador. Luego, incitó a sus seguidores a que cambien sus hábitos: “Dejá el chupi, dejá de fumar, dejá la cerveza, dejé el ferbet”. “Estoy hecho una bestia”, sentenció.

Horas más tarde, publicó otro video en el que se lo ve haciendo flexiones de brazos arriba de un mat de yoga. “Disciplina”, escribió, junto a tres emojis de un bíceps. Sin dudas, todo un cambio en los hábitos de vida del mediático e influencer.

Alex Caniggia apuntó contra Mariana Nannis por los dichos sobre su hija

Alex Caniggia no dudó en salir al cruce de Mariana Nannis después de las críticas que hizo por el lugar de nacimiento de Venezia, la hija que el mediático tuvo con Melody Luz.

En un video que publicó en su cuenta oficial de X, el hijo de Claudio Paul Caniggia fue lapidario. “Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años, que encima es tu nieta. Una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio. Qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra, que importa”, comenzó diciendo con su característico estilo sin filtros.

“El problema nunca fue San Martín. El problema es la mentalidad de quien cree que un barrio determina el valor de una persona”, analizó el influencer en su descargo. Caniggia dejó en claro que no tiene relación con su madre: “No todos los vínculos familiares merecen conservarse. Por ejemplo, en mi caso, mi madre, para mí, ya no existe. Lo dije anteriormente pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar”.

“Hay límites que cuando se cruzan, no tienen marcha atrás. Y si alguien cree que por ser mi madre tiene un lugar asegurado eternamente en mi vida... no... está muy equivocado”, concluyó.