El inesperado y emocionante show sorpresa de Soledad Pastorutti antes de la misa del papa León XIV

Sin previo aviso, la reconocida artista apareció en el escenario con un poncho característico y desató la emoción de la multitud que aguardaba la llegada del pontífice.

La Sole dio un show sorpresa en la previa de la misa del papa León XIV

Nadie lo había anunciado. A las 10:25 del lunes, con la multitud ya concentrada en torno al Monumento de los Españoles y el papa León XIV a punto de llegar, Soledad Pastorutti apareció en el escenario. Sin presentación, sin pompa: con un poncho —similar al que usó Lionel Messi en su despedida— y sus músicos, La Sole tomó el micrófono y convirtió la espera en una celebración.

Abrió con "La Viajera" y "Oración del Remanso", dos canciones que pusieron en clima una mañana que ya tenía algo de histórico. Después llamó a su hermana Natalia al escenario y juntas cantaron "Alma Misionera", que rápidamente dejó de ser solo de ellas: el público se sumó estrofa por estrofa hasta convertirla en un canto compartido.

Antes de continuar, La Sole pidió permiso para incluir una canción que no estaba en el plan: "Aleluya" . El gesto fue recibido con aplausos. La puesta fue sobria, centrada en las voces y las guitarras, con pocos discursos y una cercanía que atravesó cada tema.

Cuando ya parecía que el show terminaba, Pastorutti preguntó si había tiempo para una más. Hubo tiempo. Cerró con "Entre a mi pago sin golpear" y "A Don Ata", un homenaje a Atahualpa Yupanqui que resonó en el silencio previo a la misa.

La presentación de La Sole formó parte de una programación que combinó oración, música y expresiones de la cultura popular argentina, en el marco de la visita del pontífice al país.

Más artistas son parte de los eventos con el papa León XIV

Numerosos artistas se sumaron a la presencia del papa León XIV en la Argentina, amenizando con su música la presencia del pontífice y haciendo más llevadera la espera de la gente que, en muchos casos, pasó horas aguardando la presencia del Santo Padre.

Abel Pintos fue el primer artista en cantar frente al Papa durante la ceremonia religiosa de este lunes en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde interpretó la canción “La llave” acompañado por el coro de esa institución.

Durante la tarde, se dirigirá a un encuentro del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde Agustín Day cantará frente a los presentes.

Este miércoles el Papa viajará a Córdoba para una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). De la misma, participarán los siguientes artistas: José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.

A la tarde, regresará a Buenos Aires para la Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Allí participarán: Banuev, Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

El próximo miércoles 11 será la última cita con artistas en la Santa Misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. De la misma, participarán: Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.