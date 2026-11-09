Transparencias, encaje y brillos: el look de Débora Nishimoto que se robó todas las miradas en su despedida de soltera

La cuenta regresiva para uno de los momentos más importantes de su vida ya comenzó y Débora Nishimoto encontró la ocasión perfecta para celebrarlo rodeada de sus afectos. A pocas semanas de su casamiento con Esteban Lamothe , la actriz organizó una despedida de soltera que combinó gastronomía, diversión y una ambientación especial. Sin embargo, más allá de los detalles del festejo, hubo un protagonista que se llevó todas las miradas: su particular elección de look .

Para la celebración, que incluyó comida asiática, tragos y un recorrido a bordo de un party bus , Nishimoto apostó por un conjunto blanco con referencias al universo nupcial. La propuesta contrastó con la vestimenta negra que eligieron los invitados y le permitió destacarse con un estilismo que combinó romanticismo, sensualidad y detalles originales.

La pieza central del look fue un body de encaje floral, con transparencias y un delicado escote en V. Su diseño aportó una impronta femenina y sofisticada , mientras que la combinación de texturas permitió construir una propuesta alejada de los conjuntos tradicionales. Para completar la parte inferior, eligió una falda corta de tul confeccionada en capas, con volumen y una silueta abullonada que sumó movimiento al estilismo. La prenda aportó un aire romántico y reforzó la inspiración nupcial del conjunto.

Otro de los detalles que marcó la diferencia fueron las aplicaciones de plumas en los puños de las mangas. Este recurso incorporó textura y un toque distintivo, en sintonía con el carácter festivo de la celebración. La combinación de encaje, tul y plumas dio como resultado un outfit que equilibró elementos clásicos de novia con una estética moderna y descontracturada.

Velo, strass y brillo: los accesorios que completaron el look

Los complementos también tuvieron un papel importante en la elección de la actriz. Fiel a la temática de la despedida, incorporó un tradicional velo de tul transparente sujeto a la cabeza, un accesorio característico de las celebraciones previas al casamiento. Pero la propuesta no se quedó únicamente en los guiños clásicos. Nishimoto sumó aplicaciones de pedrería y strass distribuidas sobre el escote, el cuello y el rostro, que aportaron destellos y un efecto de brillo pensado para acompañar el espíritu de la noche.

En cuanto al peinado, mantuvo su cabello oscuro suelto y conservó su característico flequillo recto y desmechado. También dejó algunos mechones enmarcando el rostro, una elección que acompañó la naturalidad del estilismo. Con una apuesta que reunió encaje, transparencias, volumen y brillos, Débora Nishimoto celebró su despedida de soltera con un look de inspiración nupcial que anticipó el clima de su próximo casamiento con Esteban Lamothe.