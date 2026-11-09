El descargo de Emanuel Noir tras el violento episodio que protagonizó con un policía en Uruguay

Emanuel Noir quedó en el centro de la polémica luego de protagonizar un violento episodio en Concepción del Uruguay que terminó con su detención. El hecho, ocurrido durante la madrugada del sábado , tuvo como escenario la puerta de un casino y generó repercusiones por la agresión a un efectivo policial que cumplía tareas de seguridad en el establecimiento.

A poco más de 24 horas de lo sucedido, el líder de Ke Personajes decidió expresarse públicamente . A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, reconoció su conducta, pidió disculpas a las personas involucradas y dejó en claro que no pretende encontrar justificaciones para lo ocurrido.

El artista comenzó su mensaje con un reconocimiento de lo sucedido y una expresión de arrepentimiento. “Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó ”, escribió en la publicación compartida por su equipo. En particular, Noir se dirigió a Jonathan Benítez, el policía que resultó herido durante el enfrentamiento, y extendió sus disculpas a los familiares del efectivo: “ Quiero pedir disculpas , en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación , y a su familia”, manifestó.

Además, expresó su intención de poder mantener una conversación personal con el agente cuando la situación judicial se lo permita. “Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado”, agregó. El descargo también estuvo dirigido a sus seres queridos, los vecinos de Concepción del Uruguay y el público que acompaña su carrera. En ese sentido, describió el momento que atraviesa como una etapa de “profunda angustia, soledad y reflexión”. “No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido”, sostuvo. Y remarcó que su intención es manifestar “arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad” que le corresponde.

Cómo fue el episodio que terminó con la detención del cantante

El incidente ocurrió cerca de las 5:45 del sábado 7 de noviembre, cuando Noir se presentó en un casino de Concepción del Uruguay que ya había cerrado sus puertas. Según fuentes, un efectivo de 40 años, que realizaba tareas adicionales de seguridad, le negó el ingreso.

La situación derivó en una discusión que terminó con una agresión física al agente, quien sufrió lesiones en el rostro. De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios locales, presentó cortes en los pómulos, la nariz y la frente, que podrían haber sido provocados por los anillos que llevaba el músico.

En el lugar también estaba Nicolás Gómez, de 29 años, amigo del cantante. Ambos fueron detenidos luego de que intervinieran otros efectivos policiales, quienes utilizaron, según el parte oficial, “la fuerza mínima e indispensable” para reducirlos.

La situación judicial de Emanuel Noir

Tras el procedimiento, el líder de Ke Personajes fue trasladado a la alcaidía de la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. El fiscal auxiliar Juan Pablo Gile dispuso que permanezca detenido hasta el martes, teniendo en cuenta el feriado del lunes, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del episodio.

Por el momento, no trascendió bajo qué imputación quedó arrestado Gómez. En el cierre de su comunicado, Noir volvió a reconocer lo sucedido y asumió las consecuencias de sus acciones: “Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos”.