Espectáculos La Mañana Emanuel Noir A sus 39 años, Emanuel Noir tomó una difícil decisión en su carrera

“Queridos amigos: Después de muchos años de trabajo mi momento personal es hermoso. Siempre compartí con ustedes mi forma de ver el mundo y esta no será la excepción”. Rápidamente esas palabras expuestas al inicio de un posteo hecho por Emanuel Noir a través de su cuenta de Instagram anticipaban un anuncio especial que generaría distintas reacciones.

Luego en el texto compartido junto a dos imágenes donde se lo ve arriba del escenario, compartió una situación que está atravesando y expresó cuál es su deseo. “Una búsqueda interna mayor a la que creí apareció y se gestó en mí. No puedo desaparecer de las redes aunque el deseo es mayor, contradictoriamente siento que mi freno vibracional está en las redes", contó en el emotivo escrito.

En continuación con su relato, Noir hizo un importante anuncio que estremeció a los fanáticos: “Siempre seremos parte del proceso, pero hoy decido soltarlas por un tiempo (gente de la banda es quien la manejará en gran parte) para que no pierda toda la esencia”.