Espectáculos La Mañana Gonzalo Heredia El llamativo posteo de Gonzalo Heredia en medio de la separación de Brenda Gandini

Este miércoles Pepe Ochoa, periodista de LAM, confirmó la separación de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia a 16 años de amor y dos hijos en común. Según trascendió, el motivo habría sido netamente “desgaste” y sin terceros en discordia.

“Hubo una crisis que trataron de sobrellevar y no pudieron. Se acabó el amor”, sostuvo el periodista quien relató que el entorno de los protagonistas ya están enterados de la noticia.

Tras la confirmación, ni Heredia ni Gandini se habían manifestado sobre la noticia hasta que en las últimas horas, el actor eligió compartir una foto en sus redes sociales que confirma la distancia en la pareja.