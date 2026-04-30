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El llamativo posteo de Gonzalo Heredia en medio de la separación de Brenda Gandini

El actor usó sus redes sociales para compartir una foto que confirmaría la separación a 16 años de amor y dos hijos en común.

El llamativo posteo de Gonzalo Heredia en medio de la separación de Brenda Gandini

Este miércoles Pepe Ochoa, periodista de LAM, confirmó la separación de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia a 16 años de amor y dos hijos en común. Según trascendió, el motivo habría sido netamente “desgaste” y sin terceros en discordia.

“Hubo una crisis que trataron de sobrellevar y no pudieron. Se acabó el amor”, sostuvo el periodista quien relató que el entorno de los protagonistas ya están enterados de la noticia.

Tras la confirmación, ni Heredia ni Gandini se habían manifestado sobre la noticia hasta que en las últimas horas, el actor eligió compartir una foto en sus redes sociales que confirma la distancia en la pareja.

“Visitas”, se acotó en escribir el actor junto a una imagen donde está su hija Alfonsina con Onetti, el perrito que adoptó la familia hace ya un mes. El breve texto llamó la atención ya que de vivir en la misma casa no hablaría de “visitas” lo que da a entender que la pareja no vive junta y que los menores están junto a Gandini.

La llamativa foto de Gonzalo Heredia

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