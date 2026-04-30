Eugenia Tobal sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo le enseña educación financiera a su hija de 6 años

La actriz compartió una publicación particular en sus redes sociales que enterneció las redes sociales y fue material de enseñanza para sus seguidores.

Eugenia Tobal compartió un video en sus redes sociales que, más allá de generar ternura en los usuarios que lo vieron, también fue una enseñanza por el proceso que enfrentó junto a su hija Ema en el living de su casa: un juego para aprender a cuidar el dinero que recibe.

“Esperá, primero vamos a contarles lo que vamos a hacer. A Ema le estamos enseñando a...”, dijo la actriz mientras que su hija completó convencida: “Ahorrar plata” . Rápidamente en sus primeras palabras, la niña mostró un entendimiento claro sobre el objetivo de la propuesta que le hizo su madre.

En el marco del inminente y constante recibimiento de dinero por las llegadas del Ratón Pérez y el Hada de los Dientes , la artista mostró su proceso: tomó dos cajas de colores diferentes, denominadas de formas diferente: caja de ahorro y caja de disfrute.

"No se puede comprar todo, todo el tiempo" Eugenia Tobal compartió un video donde muestra el paso a paso de una original iniciativa para que Ema, su hija de 6 años, aprenda el valor de la plata: "Caja de ahorro y caja de disfrute" El método de la actriz es simple pero… pic.twitter.com/czKfnyhZpu

“No se puede comprar todo, todo el tiempo, ¿verdad?”, le dijo Eugenia a su hija como enseñanza vital para su vida cotidiana y poder mantener el dinero necesario para vivir. “Una caja con un lugarcito para guardar plata para disfrutar, que sea, por ejemplo, ir a comprar al kiosco de revistas un muñequito. Ahí, se usa la plata del disfrute. Ahora, la caja de ahorro, ¿para qué sería?”, consultó Tobal mientras que Ema contestó: “Para comprar cosas importantes que yo quiero, importantes”.

“¿Cuánto vamos a poner en las cajas?”, preguntó Eugenia para poner a prueba a su hija, y Ema no dudó generarondo orgullo en su madre: “Uno acá y tres acá”. Ante esta situación, la actriz cerró: “Ya entendiste todo”.