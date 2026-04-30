Qué hay detrás de la expulsión de Solange Abraham de Gran Hermano

Los periodistas Ángel De Brito y Nacho Rodríguez revelaron información sobre la situación particular que decantó en la salida de la jugadora.

Solange Abraham le tuvo que decir adiós a la casa de Gran Hermano por una expulsión que llegó debido a algunas exigencias particulares que habría pedido la jugadora luego de su salida temporal al reality que se está realizando en México. Esa situación generó un enojo particular y generó un mar de sensaciones en torno a ella.

En las últimas horas, el periodista Nacho Rodríguez explicó su postura sobre cuáles fueron los motivos del enojo: "A Sol la sacó la producción porque cuando salió del aislamiento vio que este Gran Hermano era un fracaso y empezó a exigir cosas que no podían darle", dijo el periodista en sus redes sociales.

A Sol la sacó la producción por qué cuando salió del aislamiento vio que este #GranHermano era un fracaso y empezó a exigir cosas que no podían darle. Desde mejora salarial, hasta ver a sus hijas una vez a la semana en el confesionario. Además, Paly Alonso, antes de irse de… pic.twitter.com/aumqtng5PH

La ganancia, un punto central en las diferencias

"Desde mejora salarial, hasta ver a su hija una vez a la semana en el confesionario", dijo en sus redes sociales Rodríguez, siendo que la información también fue respaldada por Ángel De Brito.

En su relato, sumó Nacho: "Paly Alonso, guionista de La Casa de los Famosos y productor de GH en 2011 (la edición de Solange), antes de que ella dejara el reality mexicano tras pasar una semana allá, ‘le dijo que se vaya de ese fracaso que "acá vas a tener más éxito y vas a ganar más”’.

El salario de Andrea del Boca, la punta de lanza del reclamo

Según contó el conductor de LAM, Solange "se enteró de lo que ganaba Andrea del Boca con sus exigencias y quiso igualarlas… (eso les pasó por romper el aislamiento)’".

A su vez, contó: "Parece que tiene propuesta de la casa de los famosos ! Y empezó a exigir muchas cosas entre ellas ver a sus hijas y más plata ) en la casa de los famosos le pagaban más".