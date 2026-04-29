Preocupación por la salud de Nacha Guevara tras la cancelación de su show.

La reconocida actriz, Nacha Guevara , se encuentra atravesando un mal momento. Con toda la ilusión que tenía de repetir el éxito de su espectáculo Nacha & Favero en el Teatro Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires, la artista debió quedarse en casa, por estricta recomendación médica, tras sufrir un par de episodios de salud que encendieron las alarmas y que merecen rigurosa supervisión por parte de los especialistas.

Días atrás, a punto de estrenar, la actriz sufrió un accidente doméstico que le dejó una lesión en un dedo del pie. Y lo que en un primer momento fue una suspensión, con el correr de los días se convirtió en una definitiva cancelación de la obra. El show no se hará y el motivo es la preocupación por su salud. Así lo dijo Camilo García, en Intrusos, donde dio detalles de la situación que atraviesa Guevara. “Quedó cancelado definitivamente, más allá de la fractura del dedo. Ahora parece que le tuvieron que tomar la presión dos veces en los ensayos y el médico le dijo que no está para soportar este estrés”, dijo el panelista.

“La verdad que lo estaba pasando bastante mal. Está con presión alta y suspenden definitivamente este ciclo de siete miércoles”, agregó. Asimismo, Camilo soltó lo que se rumorea en el medio: “Algunos dicen, las malas lenguas, que está odiada con La revista del Cervantes y que en realidad lo que quiere es quedarse con ese lugar y no quedarse nada más con los miércoles”.

image

La sorpresiva cancelación de Nacha & Favero a mediados de abril generó una fuerte preocupación por la salud de Nacha Guevara. El anuncio oficial hablaba de una “reprogramación por tiempo indeterminado”, algo que rápidamente despertó rumores y versiones sobre un posible problema de salud más serio detrás de la decisión. Sin embargo, fue Nacha quien salió a aclarar lo sucedido. “La semana pasada, acomodando el placard en casa, me llevé por delante un mueble y me fracturé el dedo del pie derecho”, reveló. Y agregó sobre la necesidad de frenar por completo: “Necesito tiempo para que el hueso suelde bien. No puedo estar pisando en estas condiciones”.

Nacha Guevara ya tiene su biografía escrita pero denunció que su formato fue "manoseado"

Nacha Guevara dialogó con Puro Show, el programa de El Trece. Allí surgió la posibilidad de hacer una serie biográfica suya. La actriz no solo reveló que la idea de llevar su vida a la pantalla no solo le resulta atractiva, sino que incluso tiene el proyecto avanzado.

”No sé, bueno…sí, me gustaría. Es más, ya la tengo escrita, pero hace mucho, como un libro”, afirmó la reconocida figura. Sin embargo, su entusiasmo se ve matizado por una mirada crítica sobre la saturación de este tipo de producciones en la actualidad.

image

Durante la entrevista, Nacha reflexionó sobre el fenómeno de las series biográficas y la rapidez con la que el público parece perder el interés. Ante la sentencia del entrevistador, que le dijo: “Están todos ahora con eso, hasta Susana (Giménez) aceptó, que antes no quería”; y cuando está en preparación la de Moria Casán, entre otras, la artista señaló que la proliferación de historias de vida en formato audiovisual ha generado un desgaste en la audiencia: “Está tan manoseado eso, tan gastado. ¿Qué eran todos ahora? Qué rápido gastamos todo, porque empezó con una cosa, entonces se hace otra y otra y otra, y 100, y 100, 200, 300, 400, 500, 600... Se agota rápido, el público se agota rápido. No lo podés bombardear tanto, con tanto estímulo. Y se aburre y entonces tiene que inventar otra cosa”, sostuvo la artista.

La conversación derivó hacia el estado actual de la creatividad en la industria del entretenimiento. Para Nacha Guevara, el momento que atraviesa el sector se caracteriza por la repetición y la falta de ideas novedosas. Así lo expresó: “En el mundo hoy no hay un periodo creativo, que digamos. No. Es un periodo repetitivo”.