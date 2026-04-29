Espectáculos La Mañana Freddie Mercury Subastarán el micrófono dorado de Freddie Mercury: cuándo y dónde

La figura de Freddie Mercury genera una fuerte admiración en sus fanáticos debido a la huella que dejó en el mundo artístico por sus grandes creaciones musicales que marcaron una etapa en el público. Es por eso que cada elemento que esté relacionado a su etapa dorada como cantante, es querido por los fanáticos para tener como recuerdo en sus vitrinas.

En las últimas horas se conoció un detalle especial que, a pesar de ser una gran posibilidad, requiere de una suma millonaria: se supo que en los próximos días se subastará el micrófono dorado que utilizaba el cantante, enchapado en oro y "fabricado especialmente para Freddie Mercury y es el artículo más visto en nuestra subasta desde la década de 1980", dijo Mark Hochman, experto musical de la casa de subastas Propstore.

Cuándo será el evento Según trascendió en la información, el evento tendrá lugar el próximo 30 de abril en Londres donde se subastará el micrófono junto a otras reliquias relacionadas con artistas y bandas icónicas como The Beatles, Queen, George Michael y Jimi Hendrix, Ed Sheeran y Little Mix. Se subastarán por un valor total aproximado de 2 millones de dólares.