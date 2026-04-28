Por qué Mauricio Macri se llevó todas las miradas en el evento de la Revista Caras

El ex presidente de la Nación fue uno de los famosos invitados a la gala por los 33 años de la revista de espectáculos.

Se llevó a cabo una de las tradicionales galas de la Revista Caras y el evento, en el que celebraron sus 33 años, volvió a reunir a las grandes figuras del espectáculo, pero también a otros famosos de distintos ámbitos, entre ellos, el expresidente argentino Mauricio Macri , Chloe Bello y Amalia "Yuyito" González .

El exmandatario nacional estuvo presente en el evento realizado en el Palacio Reconquista y se llevó todas las miradas luego de su reencuentro con Chloe Bello tras los rumores de romance durante los últimos meses. Tras su separación de Juliana Awada, Macri fue vinculado con la modelo en varias ocasiones y ambos coincidieron en la fiesta donde compartieron un intercambio de palabras.

Por este motivo, Chloe Bello decidió hablar públicamente con Desayuno Americano y expresó: "Fue un lindo saludo. Tenemos buena onda". Respecto a la consulta del notero sobre si estaban comenzado una relación, aclaró: "Se dijo, pero no fue así. No lo quise matar por decir que 'es muy grande para mí', lo respeto muchísimo. Es el hermano de una de mis mejores amigas, me parece un gran hombre, pero simplemente dije que no resonaba conmigo, nada más".

image

"No salimos nunca. Es como que me digas agua y aceite. Es un gran hombre, pero lo veo como el hermano de mi amiga. Nos conocemos hace muchos años. Tenemos buena onda, somos personas cordiales que nos tenemos mucho respeto y eso fue todo", agregó. Además, desde la Revista Caras registraron videos e imágenes exclusivas donde se los ve hablando de una manera muy cálida. Pese a que la expareja de Gustavo Cerati desmiente su relación con Mauricio Macri, los rumores continúan creciendo debido a que ambos coincidieron sobre el final de la Gala de Caras y retomaron la conversación que habían dejado horas antes sobre el comienzo del evento.

El acercamiento de Macri a Yuyito González

A pesar de su reencuentro con Chloe Bello, eso no fue todo, ya que en las últimas horas Mauricio Macri también estuvo muy cerca de Amalia "Yuyito" González, la conductora televisiva y ex pareja del presidente Javier Milei, y sumó un nuevo capítulo entre las miradas que se llevó el expresidente en medio de la fiesta.

Las imágenes salieron a la luz en Desayuno Americano donde ambos estuvieron juntos durante la alfombra roja. En el programa, Luis Bremer se preguntó si "el expresidente tenía alguna intención de acercarse a la expareja de Javier Milei" y puso el foco en los acercamientos del político hacia ella.

image

En medio de flashes y luces, las cámaras captaron el momento en el que Macri interrumpe una nota para saludarla desde cerca. "¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien?", le dijo Mauricio, mientras que Yuyito respondió de manera positiva. Por otra parte, el cronista le preguntó a la conductora si se animaría a invitarlo a su nuevo programa en Net TV, y ella no dudó en contestar nuevamente de manera afirmativa. "¡Obviooo! Más bien que sí", expresó.

Al parecer y por el momento, solo hay buena onda entre Mauricio Macri y Yuyito González, quienes charlaron sin ningún inconveniente durante la fiesta de la Revista Caras.