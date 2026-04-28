Qué dijo el gobierno sobre la supuesta explosión en la escuela especial del oeste: "combustión súbita"

Desde el Consejo Provincial de Educación dieron su versión de lo ocurrido y aseguraron que no hubo daños ni riesgo estructural.

Luego de la fuerte preocupación generada a partir de la supuesta explosión registrada en la Escuela Especial N° 1 “ Senderos de Luz” de Neuquén , el Gobierno provincial brindó su explicación oficial sobre lo ocurrido y buscó llevar tranquilidad a la comunidad educativa. Según indicaron desde el Consejo Provincial de Educación (CPE), el hecho no fue una explosión sino un “encendido retardado” de un artefacto recientemente instalado en la cocina.

De acuerdo a la información difundida, el episodio ocurrió durante la mañana del martes, en el marco de una reunión entre docentes y familias previa al reinicio de clases. El evento generó preocupación entre los presentes, lo que motivó la intervención de autoridades educativas y técnicas.

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) detallaron que el artefacto involucrado es una cocina nueva, colocada hace pocos días y previamente probada, sin presentar fallas de funcionamiento. En ese sentido, el área técnica explicó que el incidente pudo haberse originado por una corriente de aire proveniente de ventanas abiertas, lo que habría provocado que uno de los quemadores del horno generara una combustión súbita.

“Se pudo haber producido un encendido retardado con una combustión súbita, no una explosión como se difundió en algunos medios”, señalaron desde el organismo.

Explosion cocina en escuela

Además, remarcaron que el hecho no produjo consecuencias ni en el artefacto, ni en el espacio de elaboración de alimentos, ni en el edificio escolar.

Reunión con la comunidad educativa y medidas adoptadas

Tras el episodio, la directora de Modalidad Especial del CPE, Carina Lamperti, encabezó una reunión con el equipo directivo de la institución, autoridades técnicas y representantes del área de mantenimiento escolar, junto a la comunidad educativa.

Durante ese encuentro se analizó lo sucedido y se acordaron medidas preventivas. Entre ellas, se resolvió que la cocina involucrada no será utilizada hasta tanto la empresa Camuzzi realice una inspección, tal como solicitaron las familias.

Desde el Gobierno indicaron que esta decisión no afectará el normal desarrollo de las clases, ya que el resto de los artefactos del establecimiento se encuentran habilitados y en funcionamiento.

Contexto del incidente

El hecho ocurrió luego de dos meses sin actividad escolar en el establecimiento debido a problemas edilicios vinculados al sistema de gas. En ese marco, se habían realizado obras de refacción y reemplazo de artefactos en la cocina.

El episodio volvió a generar preocupación entre docentes y familias, que venían reclamando condiciones de seguridad adecuadas para el regreso a clases. Desde el Ejecutivo provincial, en tanto, insistieron en que el incidente no implicó riesgos estructurales y que el edificio se encuentra en condiciones para retomar las actividades.