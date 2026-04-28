Provincia anunció obras importantes para seis municipios

Se trata de nuevos edificios escolares y un plan de viviendas para Cutral Co.

El gobernador Rolando Figueroa recibió este martes a seis intendentes, donde se les confirmó el llamado a licitación para importantes obras que dependen de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), a cargo de la ministra de Infraestructura Tanya Bertoldi .

Del anuncio de esas licitaciones participaron el intendente de Neuquén, Mariano Gaido ; de Zapala, Carlos Koopmann ; de Senillosa, Lucas Páez ; de Cutral Co, Ramón Rioseco ; de San Martín de los Andes, Carlos Salotini ; y el jefe comunal de Junín de los Andes, Luis Madueño .

Para esta localidad cordillerana se licitarán 73 cuadras de pavimento, mientras que para la vecina San Martín de los Andes se confirmó la construcción del nuevo edificio del Centro de Iniciación Artística (C.I.A.) Nº 5.

A su vez, se anunciaron nuevos edificios escolares: La EPET 27 para Neuquén capital, la 267 de Arroyito y Senillosa y la ampliación del CPEM 36 de Zapala.

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Viviendas para Cutral Co

Figueroa y el intendente Ramón Rioseco firmaron un convenio de cofinanciamiento para la construcción de 150 viviendas en Cutral Co. Será mediante la articulación de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y el municipio local.

A través del organismo, la Provincia aportará el 60 por ciento del financiamiento, mientras que el municipio asumirá el 40 por ciento restante.

La municipalidad será la encargada de organizar y ejecutar la obra, incluyendo la contratación de la empresa constructora, mientras que la ADUS actuará como co-financiador y realizará auditorías financieras y de avance.

Cómo serán las casas

Las unidades serán de dos dormitorios, con una superficie de 59 metros cuadrados, y estarán destinadas a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, mediante créditos hipotecarios individuales.

Los beneficiarios deberán estar inscriptos en el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat, contemplando un cupo del 5 por ciento para personas con discapacidad. El convenio prevé mecanismos de recupero de la inversión a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Figueroa rioseco 2

La municipalidad postulará ante la ADUS a los futuros beneficiarios de los créditos hipotecarios individuales en el plazo perentorio de 30 días de iniciada la obra física a los fines de evaluar su aptitud crediticia, como así también el legajo de cada postulante conforme los requisitos establecidos.

“Con esta iniciativa, se busca seguir fortaleciendo la política habitacional neuquina, promoviendo el acceso a la vivienda y el desarrollo urbano en articulación con los gobiernos locales”, se indicó desde el gobierno.