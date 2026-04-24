Rolando Figueroa anunció la pavimentación de la Ruta 51: unirá el Mari Menuco con la 17

El gobernador confirmó que firmará el acuerdo con las operadoras petroleras en Buenos Aires. La obra busca descomprimir la Ruta 7.

“El jueves vamos a estar firmando con las operadoras en la Capital Federal un financiamiento de la ruta 51, que sale desde el lago Mari Menuco hasta la ruta 17, para poder pavimentarla”, anunció este viernes el gobernador Rolando Figueroa , durante su discurso por el 60° aniversario de Plaza Huincul.

Al encabezar el acto aniversario en compañía del intendente Claudio Larraza , el mandatario provincial dijo que la obra, además de permitir “liberar la ruta 7”, generará que Plaza Huincul y Cutral Co “tengan un acceso y una salida mucho más fluida”.

“Neuquén contribuye permanentemente a abastecer con gas a distintos lugares”, manifestó el gobernador y remarcó que “se viene una nueva etapa de acá a cinco años”, a partir de la venta de “gas líquido”. “En barco a distintos lugares del mundo, vamos a comenzar a exportar el gas”, agregó.

figueroa huincul 1 Figueroa hizo el anuncio en el aniversario de Plaza Huincul.

En este sentido, dijo que la Comarca “juega un papel fundamental” en el proyecto de GNL y consideró que “nos tenemos que preparar para ser competitivos”. “Para ser competitivos, tenemos años para prepararnos. Por eso aplaudo la iniciativa que ha tenido Claudio, de ir formando jóvenes, de ir formando universidades para que seamos los mejores, lleguemos con conocimiento y podamos optimizar los costos necesarios para poder colocar nuestra producción”, sostuvo.

“Si no llegamos con un precio competitivo, no vamos a poder vender nuestro gas al mundo”, recalcó y destacó la importancia de la formación a través del Instituto Vaca Muerta.

Inversores para GNL

“Ahora que vamos a mostrar y a buscar inversores para GNL en Houston dentro de diez días, le pedí especialmente que me acompañe el intendente de Plaza Huincul para poder expresarles la necesidad que tenemos de inversiones en Plaza Huincul y Cutral Co, para que todo esto se desarrolle y se transforme en un hub logístico de desarrollo nuevo de la mano del GNL”, afirmó Figueroa.

Por otra parte, remarcó que durante su gestión, además de la importante cancelación de la deuda pública, se trabajó “para poder continuar con las obras que son básicas para la ciudadanía”. “La inversión en educación, salud, seguridad e infraestructura necesaria es fundamental”, manifestó.

Asfalto Cortaderas

Trabajo con los intendentes

Destacó el trabajo conjunto del gobierno provincial con los intendentes de Plaza Huincul y Cutral Co para la concreción de infraestructura. Mencionó que “poder realizar la obra de cloacas que tanto se anhelaba, mejorar la provisión de agua y la electricidad, llevar gas a distintos lugares y tener la posibilidad de pavimentar Plaza Huincul como hace muchos años no se hacía, requiere mucho trabajo y mucho enfoque”.

“Comenzamos a invertir también en salud”, aseguró Figueroa y expresó que “es muy importante el centro oncológico que han encarado Ramón (Rioseco) y Claudio (Larraza) para poder culminarlo a fin de año”. Señaló que permitirá que los pacientes “puedan ser tratados en nuestro hospital sin tener que viajar”. Además, informó que a mediados de año se culminará la ampliación del “banco de leche, que es una actividad pionera que hemos tenido en el hospital”.

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En este 60° Aniversario de Plaza Huincul, junto a Claudio Larraza hicimos un repaso de las acciones del año donde se destacaron las obras básicas que durante años fueron postergadas: cloacas,… pic.twitter.com/pTjaU5mkGJ — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) April 24, 2026

Seguridad

También destacó obras en materia de seguridad para la Comarca, como la ampliación de la Unidad de Detención N° 22, “las cámaras que se están colocando, los drones que estamos adquiriendo y el personal que estamos incorporando”.

“La lucha contra el narcomenudeo es fundamental”, dijo Figueroa y remarcó que “vamos a continuar persiguiendo a los que les destruyen la vida a muchos chicos con la venta de droga”. Indicó que para ello “es sumamente importante contar con la policía que tenemos”.

“Todo este trabajo lo podemos realizar porque tenemos una policía honesta, trabajadora y dedicada. Si hay una manzana podrida, se la saca. Nuestra policía es de las mejores del país”, manifestó y añadió: “Tampoco vamos a claudicar en la lucha contra la violencia, fundamentalmente contra las mujeres y la diversidad. Violento que encontremos, violento que lo vamos a llevar preso”.