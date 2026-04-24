Cuando la conexión falla o pierde velocidad, aparecen soluciones rápidas que circulan en redes sociales. La idea se volvió popular por su simpleza.

El truco viral para mejorar el WiFi con una moneda: cómo funciona.

El router es el punto central de cualquier red doméstica. Cuando la conexión falla o pierde velocidad, aparecen soluciones rápidas que circulan en redes sociales. Una de las más llamativas propone colocar una moneda sobre el router para mejorar el WiFi, un truco que se repite en videos y recomendaciones informales.

La idea se volvió popular por su simpleza, pero genera dudas sobre su efectividad real. ¿Puede un objeto tan pequeño influir en la señal? ¿O se trata de una creencia sin base técnica? La respuesta, según especialistas, es bastante clara.

El uso de una moneda sobre el router aparece como una solución casera que promete mejorar la estabilidad de la conexión. Quienes lo recomiendan sostienen que el metal podría actuar como una especie de refuerzo de señal o mini antena , aprovechando sus propiedades conductoras.

router El truco de colocar una moneda sobre el router se volvió viral como forma de mejorar el Wi-Fi

Otra explicación que circula es que la moneda ayudaría a “ordenar” la distribución de las ondas, reduciendo interferencias dentro del hogar. Estas teorías se apoyan en conceptos reales de la física, pero trasladados de manera incorrecta al funcionamiento del Wi-Fi.

También existe una versión mucho más simple: en algunos casos, el router es liviano y los cables lo mueven. En ese contexto, la moneda funciona como un peso adicional que evita desplazamientos. Es decir, no mejora la señal, pero sí estabiliza físicamente el equipo.

Qué dicen los especialistas sobre este método

Los expertos en redes coinciden en un punto: el tamaño del objeto es demasiado reducido como para generar un impacto en las ondas de radio que utiliza el dispositivo. El Wi-Fi opera en frecuencias específicas, como 2,4 GHz y 5 GHz, que requieren condiciones determinadas para propagarse correctamente. Una moneda no tiene la capacidad de modificar ese comportamiento de manera relevante.

Además, los especialistas advierten sobre posibles efectos negativos. Colocar objetos sobre el router puede bloquear las ranuras de ventilación, lo que dificulta la disipación del calor. Si el equipo se recalienta, su rendimiento puede bajar e incluso acortarse su vida útil.

En escenarios más extremos, la acumulación de elementos metálicos cerca del router podría generar interferencias indeseadas. En lugar de mejorar la señal, esto podría provocar zonas con menor cobertura dentro de la casa.

Dónde conviene ubicar el router para mejorar la señal

Más allá de los trucos virales, la ubicación del router sigue siendo el factor más importante para lograr una buena conexión. Los especialistas recomiendan ubicarlo en un lugar central, elevado y despejado, lejos de obstáculos que puedan bloquear la señal.

Internet. Wifi.jpg

Las zonas del hogar que conviene evitar:

La cocina puede generar interferencias por la presencia de electrodomésticos.

Las ventanas también son problemáticas, ya que permiten la entrada de señales externas que compiten con la red propia.

Otro punto clave es mantener el router alejado de objetos metálicos grandes, como heladeras o muebles pesados. Estos elementos pueden afectar la propagación de las ondas y reducir el alcance de la señal.

Entre el mito y la solución real

El truco de la moneda refleja una lógica habitual: buscar soluciones rápidas frente a problemas cotidianos de conectividad. Sin embargo, en este caso, no existe respaldo técnico que confirme su utilidad.

Para mejorar el rendimiento del Wi-Fi, las recomendaciones más efectivas siguen siendo otras: ubicar correctamente el router, evitar interferencias, actualizar el equipo y, en algunos casos, utilizar repetidores o redes mesh.

La conclusión es simple: el truco de colocar una moneda sobre el router no mejora la señal. En el mejor de los casos, no produce ningún efecto. En el peor, puede afectar el funcionamiento del dispositivo.