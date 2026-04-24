Fundación OSDE y la neurocientífica Sandra Rossi invitan a la conferencia "Entrená tu mente como un atleta"

Será el miércoles 29 de abril y podrá verse a través del canal de YouTube de Fundación OSDE. Los detalles.

En el marco de sus actividades abiertas a la comunidad, Fundación OSDE, invita a la conferencia gratuita “Entrená tu mente como un atleta" que brindará la reconocida neurocientífica y actual directora de Neurociencias en el Club Atlético River Plate, Sandra Rossi.

El encuentro busca que los participantes descubran cómo entrenar la atención, gestionar el estrés y tomar decisiones con mayor claridad en contextos de alta exigencia. Se realizará el miércoles 29 de abril a las 13:00 y podrá visualizarse a través del canal de YouTube de Fundación OSDE .

Sandra Rossi, referente en Alto Rendimiento, compartirá herramientas, experiencias y anécdotas, en diálogo con Mili Hadad. El encuentro contará con la participación especial de Delfina Merino.

En un formato de entrevista cercano y dinámico, Mili Hadad conversará con la Dra. Sandra Rossi quien propone un recorrido inspirador donde compartirá las claves del deporte de élite y sus experiencias para llevar el alto rendimiento a la vida cotidiana.

A través de anécdotas y herramientas concretas y aplicables, el encuentro te invitará a descubrir cómo entrenar la atención, gestionar el estrés y tomar decisiones con mayor claridad en contextos de alta exigencia. Este enfoque busca potenciar las capacidades de una forma más consciente, equilibrada y sostenible, fortaleciendo el desempeño y la calidad de vida.

Además, el encuentro contará con la participación especial de Delfina Merino, referente histórica de Las Leonas, medallista olímpica y mejor jugadora del mundo.

Podés ver la conferencia en el siguiente enlace de YouTube.

Acerca de Fundación OSDE

Fundación OSDE comenzó sus actividades en 1991. Su principal objetivo fue tender un puente entre la comunidad el arte y la cultura, la educación, el cuidado del medio ambiente y prevención de las enfermedades. En síntesis, transformar el concepto de salud en bienestar, complementando lo público y lo privado en un solo ámbito, incluyendo y acompañando a una sociedad diversa sin diferencias sociales, ni económicas, ni políticas. Desde sus comienzos la Fundación ha buscado financiamiento a través de la ayuda voluntaria de patrocinadores que comulgan con los objetivos mencionados.