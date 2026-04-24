Fraude VIP: cómo sigue la causa de los barrios privados que robaron luz

El mes pasado CALF denunció ante la Fiscalía a varios de los vecinos que habían detectado con conexiones clandestinas de luz en viviendas de lujo.

En marzo pasado, las autoridades de la Cooperativa CALF pusieron al descubierto una red de fraude VIP que operaba en barrios privados de Neuquén. Tras una serie de auditorías sorpresivas en los barrios cerrados más caros de la ciudad, detectaron al menos unas 30 propiedades de lujo que estaban colgadas de la luz.

Luego de avanzar con estas auditorías, confirmaron conexiones clandestinas en viviendas con piscinas climatizadas y consumos eléctricos masivos en barrios como La Zagala, Bocahue, Rincón Club de Campo, Costa Río, Villa Luisa, La Peregrina y Parques de Talero.

Este jueves el gerente de Cobranzas y Transformación Tecnológica de CALF , Nicolás Autiero , confirmó a LM Neuquén que en las próximas semanas ampliarán la denuncia contra el resto de los propietarios que detectaron con conexiones ilegales a la red o con medidores adulterados.

conexiones clandestinas luz la zagala

Es que, si bien CALF había descubierto al menos 30 viviendas de lujo colgadas a la luz, cuando elevó la causa a la Fiscalía la denuncia la hizo solamente por 5 de los propietarios.

"En las próximas semanas vamos a ampliar la denuncia", confirmó Autiero, quien el mes pasado había explicado que las inspecciones llevadas adelante por el área de Disciplina de Mercado fueron las que pusieron al descubierto las maniobras de alta complejidad técnica en urbanizaciones cerradas llevadas adelante para eludir el control y evitar el pago de servicios.

Finalmente luego de esos hallazgos fue que, a través de su apoderado legal, CALF presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén en la que solicitaron que se investigue la sustracción ilegítima de energía eléctrica en propiedades de alto poder adquisitivo.

Fraude VIP: ¿Qué dijo la Fiscalía?

En tanto, desde la Fiscalía confirmaron que ya se avanzó con el pedido de información a la Cooperativa y a las administraciones de los barrios privados para investigar este posible robo.

Igualmente, también estaban aguardando la ampliación de la denuncia a todos los casos detectados para poder determinar si se trata de una red de fraude o de casos aislados.

SFP Barrio Privado Rincon Club de Campo (1) Sebastián Fariña Petersen

Según habían explicado desde la Cooperativa, las propiedades que encontraron con conexiones ilegales superan los 350 metros cuadrados, están equipadas con sistemas de climatización permanente, grandes piscinas climatizadas y consumos eléctricos intensivos que eran derivados directamente de la red sin pasar por el medidor.

Al momento del hallazgo, las autoridades de CALF cortaron el suministro de electricidad en todas las viviendas detectadas con conexiones ilegales y trabajó en la emisión de multas millonarias.

"La presentación judicial no solo busca la sanción económica, sino que constituye a la cooperativa como parte querellante en una causa que, prima facie, encuadra en los delitos de hurto y robo (Art. 162 y 164 del Código Penal)", habían indicado desde la Cooperativa al momento de presentar la denuncia.

sede- calf Sebastián Fariña Petersen

Dada la complejidad de las maniobras detectadas, que incluyen conexiones subterráneas directas y bypasses que evitaban los medidores, CALF había solicitado al juez de Garantías órdenes de allanamiento y registro para cinco propiedades ubicadas en los sectores más costosos de la ciudad.

"No se trata de un error técnico, sino de una voluntad deliberada de eludir el pago del servicio mientras se mantienen consumos intensivos, como grandes sistemas de climatización y piscinas calefaccionadas", señalaron desde el equipo jurídico de la cooperativa.