Fraude VIP: CALF fue a la Justicia y pidió allanar los barrios cerrados por el robo de energía

La cooperativa avanzó judicialmente contra los propietarios de las viviendas que estaban colgados a la energía eléctrica.

Las autoridades de CALF formalizaron este martes la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de su hallazgo de conexiones clandestinas en varios barrios cerrados de Neuquén . Solicitaron la intervención de la justicia para inspeccionar el interior de las propiedades y determinar la responsabilidad de los propietarios por el delito de hurto de energía.

Días atrás personal de la cooperativa realizó un operativo de auditoría técnica en urbanizaciones cerradas donde se llevaron la sorpresa que al menos 30 viviendas estaban conectadas de manera irregular al sistema eléctrico para evitar el cobro de la luz.

El gerente de Cobranzas y Transformación Tecnológica de CALF , Nicolás Autiero , fue quien confirmó a LM Neuquén que al menos encontraron este tipo de conexión trucha en unas 30 viviendas de los barrios cerrados La Zagala, Bocahue, Rincón Club de Campo, Costa Río, Villa Luisa, La Peregrina y Parques de Talero.

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Este martes, confirmaron desde la cooperativa, que a través de su apoderado legal, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén en la que además solicitaron que se investigue la sustracción ilegítima de energía eléctrica en propiedades de alto poder adquisitivo.

"La presentación judicial no solo busca la sanción económica, sino que constituye a la cooperativa como parte querellante en una causa que, prima facie, encuadra en los delitos de hurto y robo (Art. 162 y 164 del Código Penal)", indicaron en un comunicado de prensa.

Dada la complejidad de las maniobras detectadas, que incluyen conexiones subterráneas directas y bypasses que evitaban los medidores, CALF solicitó al juez de Garantías órdenes de allanamiento y registro para cinco propiedades ubicadas en los sectores más costosos de la ciudad, detallaron.

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"No se trata de un error técnico, sino de una voluntad deliberada de eludir el pago del servicio mientras se mantienen consumos intensivos, como grandes sistemas de climatización y piscinas calefaccionadas", señalaron desde el equipo jurídico de la cooperativa.

Objetivos de la denuncia

Según detallaron en el comunicado de CALF la denuncia penal presentada busca la resolución de cuatro puntos clave.

En primera instancia CALF quiere el "cese de la impunidad", y sumó que además busca asegurar que el aprovechamiento de la energía, considerada un "bien" según el Código Civil y Comercial, sea penado como cualquier otro robo de propiedad.

También indicaron que quieren el avance de la justicia para confirmar la individualización de los responsables. Quieren "identificar a los ocupantes y propietarios que se beneficiaron del consumo irregular".

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Dentro del pedido ante la justicia, las autoridades de CALF indicaron que además quieren que se avance en una verificación interna en las viviendas que estaban enganchadas a la luz. Para eso pidió constatar los artefactos de alto consumo, como bombas, calderas y sistemas de riego, que eran alimentados por la red clandestina.

También aclararon que pretenden documentar el riesgo de incendio y fallas críticas en la red que estas conexiones precarias generan para el resto de los vecinos del barrio.

Desde la conducción de CALF fueron tajantes: "La energía que unos pocos sustraen de forma clandestina en barrios cerrados la terminan pagando, los asociados que cumplen mes a mes con su factura. No vamos a permitir que la exclusividad de un barrio sea un escudo para la ilegalidad".

La cooperativa confirmó que continuará aportando pruebas, actas técnicas y registros fotográficos al fiscal interviniente, mientras los operativos de “Disciplina de Mercado” se extienden a otras zonas de la ciudad para garantizar que no existan privilegios en el acceso y pago del servicio eléctrico.