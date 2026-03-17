Fraude VIP: todos los barrios privados que robaron luz a CALF y el monto mínimo que pagarán por multa

Al menos a unas 30 familias con viviendas de lujo, piletas climatizadas y sistemas de calefacción central, tenían conexiones ilegales de la luz. ¿Dónde fueron las auditorías?

La red de fraude VIP descubierta por las autoridades de CALF aún no deja de conmocionar a la comunidad neuquina. Es que son más de 30 familias de gran poder adquisitivo que viven en varios barrios privados de Neuquén a las que se detectó con conexiones truchas para evitar pagar las facturas que gastan por sus piletas climatizadas y sistemas de calefacción.

Aunque aún no se emitió ninguna multa ya que se están calculando las actas labradas en las viviendas de lujo en que se detectó medidores adulterados, el gerente de Cobranzas y Transformación Tecnológica de CALF, Nicolás Autiero, adelantó la cifra mínima que deberán pagar estos vecinos.

"Todavía no emitimos ninguna multa porque estamos calculando los montos a partir de las actas. Pero van a tener que pagar más de 3 millones de pesos cada uno de los vecinos con estas irregularidades", adelantó.

SFP La Zagala barrio privado (3) Sebastian Fariña Petersen

La Cooperativa CALF puso al descubierto una red de fraude VIP que operaba en barrios privados de Neuquén. En una serie de auditorías sorpresivas en los barrios cerrados más caros de la ciudad, los equipos técnicos detectaron más de 30 propiedades de lujo -con piscinas climatizadas y consumos eléctricos masivos- que se encontraban conectadas ilegalmente a la red o con medidores adulterados.

Las inspecciones llevadas adelante por el área de Disciplina de Mercado, que se profundizaron durante la última semana, pusieron al descubierto maniobras de alta complejidad técnica en urbanizaciones cerradas, detectando casas de lujo con maniobras intencionales para eludir el control y evitar el pago de servicios.

El operativo, calificado por CALF como una "ofensiva sin precedentes", estuvo centrado en urbanizaciones como La Zagala con auditorías técnicas sorpresivas y terminó con el corte inmediato del suministro y la promesa de acciones penales por hurto de energía.

SFP La Zagala barrio privado (2) Sebastian Fariña Petersen

Según se indicó oficialmente desde la Cooperativa, se trata de propiedades que en algunos casos superan los 350 metros cuadrados, equipadas con sistemas de climatización permanente, grandes piscinas climatizadas y consumos eléctricos intensivos que, en muchos casos, eran derivados directamente de la red sin pasar por el medidor.

Barrios privados donde robaban luz

Si bien en primera instancia desde CALF mencionaron que este tipo de robo lo habían detectado en el barrio privado La Zagala, Autiero confirmó que no fue solo en ese barrio, sino que en otros loteos cerrados también.

El gerente de la cooperativa denunció que además de La Zagala confirmaron este tipo de maniobras en los barrios Bocahue, Rincón Club de Campo, Costa Río, Villa Luisa, La Peregrina y Parques de Talero.

"Estamos ante un escenario de hurto premeditado en usuarios de alto poder adquisitivo que utilizan la privacidad de los barrios cerrados para ocultar la manipulación de la energía", explicaron.

En La Zagala, ubicado al oeste de la ciudad sobre la costa del río Limay, se llevó adelante uno de los operativos más destacados y se detectó una conexión directa de línea subterránea que evitaba la medición real de la energía.

conexiones clandestinas luz la zagala

Ante la evidencia, CALF realizó de inmediato el corte del servicio, el retiro y precintado del medidor y la inhibición de la conexión al inmueble. Además, la cooperativa informó que se aplicarán las multas correspondientes, se facturará por el consumo no registrado de manera retroactiva y se exigirá la adecuación total de las instalaciones antes de restablecer cualquier suministro.