Delincuentes intentaron robar elementos en una empresa de Parque Industrial

El sereno los vio y avisó a la Policía, que los detuvo in fraganti. Qué planeaban robar.

Dos delincuentes fueron detenidos in fraganti por la Policía cuando se disponían a huir sigilosamente de una empresa de Parque Industrial tras robar insumos de trabajo. Cómo fue el operativo.

El intento de robo fue perpetrado el miércoles por la tarde en una empresa ubicada en el sector Parque Industrial Oeste, pero para mala suerte de los delincuentes, la maniobra fue advertida por el sereno del predio, quien llamó a la Policía.

El Centro de Operaciones Policiales (COP), ante el llamado de alerta recibido, convocó al personal de Comisaría 20, que se dirigió al lugar y entrevistó al denunciante, quien informó que había observado a dos individuos retirarse del sector cargando placas de hierro. De inmediato, se desplegó un patrullaje preventivo en las inmediaciones, logrando ubicar a los sospechosos a pocos metros del lugar.

Según se informó, al advertir la presencia policial, los hombres arrojaron los elementos que transportaban e intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente interceptados y demorados por el personal interviniente.

comisaria 20 parque industrial

Los elementos sustraídos fueron secuestrados bajo cadena de custodia y posteriormente restituidos al responsable del lugar, quien reconoció los materiales como propiedad de la empresa.

Tras las diligencias de rigor y la intervención de la fiscalía correspondiente, se dispuso la notificación de la causa judicial a los involucrados y su posterior libertad supeditada, quedando vinculados a una investigación por tentativa de robo.

Una ladrona fue condenada a prisión efectiva por un robo a una empresa

Esta semana, una ladrona fue condenada a prisión efectiva por un robo cometido en banda en una empresa de Parque Industrial. Sin embargo, fue beneficiada por una particular circunstancia. Los detalles del caso.

En una audiencia de determinación de la pena realizada este martes en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Soledad Rangone presentó un acuerdo de partes mediante el cual Romina Edith Carrillo fue condenada a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La imputada había sido declarada penalmente responsable el 30 de marzo de este año por un robo perpetrado el 3 de diciembre de 2024, cerca de las 10:50, en una empresa de metales ubicada en el sector Parque Industrial de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la acusación, Carrillo ingresó al lugar junto a otras tres personas no identificadas. En ese contexto, mientras algunos de los empleados trabajaban con el portón abierto, los autores del hecho accedieron al sector y, mediante amenazas con un arma de fuego y un cuchillo, redujeron a las víctimas.

SFP Ciudad Judicial (7) Sebastián Fariña Petersen

Durante el hecho, los agresores obligaron a las víctimas a tirarse al piso, mientras los acusados sustrajeron distintos elementos, entre ellos: teléfonos celulares, una notebook, una tablet, documentación personal, ropa, llaves y una suma aproximada de 3 millones de pesos en efectivo.

El delito por el cual se condenó a Carrillo es robo triplemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, por el uso de arma y por el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, en carácter de coautora.

La pena que acordaron las partes fue de 5 años de prisión efectiva. Para ello, se valoró que la imputada no registra antecedentes penales; y sus condiciones personales, entre ellas que es madre y principal sostén económico del grupo familiar.