El oeste de Neuquén capital tendrá dos nuevas escuelas

El gobierno provincial adjudicó la construcción de dos nuevos establecimientos educativos en la ciudad de Neuquén: la EPET Nº 27 y un nuevo CPEM en el barrio Z1 , en el oeste neuquino, una zona que registra un fuerte crecimiento poblacional.

Los dos establecimientos forman parte de los seis convenios firmados esta semana, que en 30 días activarán nuevas obras en toda la provincia, con fuerte foco en la infraestructura educativa.

El gobernador Rolando Figueroa destacó el trabajo conjunto con los municipios y remarcó la importancia de priorizar la inversión en educación. “Estamos haciendo infraestructura y la estamos haciendo entre todos. Eso es muy importante. Mientras en la ciudad de Neuquén el municipio avanza con la pavimentación y los servicios, es fundamental que la Provincia invierta en lo que le corresponde y la principal inversión que debemos realizar es en escuelas”, expresó.

Además, subrayó el impacto de estas obras en el crecimiento de la ciudad capital: “Vamos a tener una nueva EPET y un CPEM en un barrio que crece a paso agigantado”.

escuela 1

Gaido agradeció a Figueroa

Por su parte, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, valoró la decisión política de avanzar con estos proyectos: “Quiero agradecer al gobernador y a todo el equipo por estas decisiones fundamentales para la ciudad de Neuquén. La construcción de dos escuelas, en el oeste de nuestra ciudad, es un orgullo no solamente para la ciudad sino también para el país”.

En este sentido, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó la magnitud de la decisión: “Esta semana adjudicamos seis obras que estarán en ejecución en los próximos 30 días. Cinco de ellas corresponden a infraestructura educativa, lo que nos permite empezar a saldar una deuda histórica tanto en Neuquén capital como en el interior de la provincia”. Además, señaló: “Dos de esas obras están destinadas al sector Z1, acompañando el crecimiento del oeste neuquino”.

Las obras

El nuevo edificio de la EPET Nº 27 contará con una superficie de 5.000 metros cuadrados, 10 aulas, 16 talleres, laboratorio y SUM, con un plazo de ejecución de 19 meses y una inversión de 12.285 millones de pesos.

En tanto, el nuevo CPEM Z1 tendrá una superficie de 2.240 metros cuadrados, con 10 aulas, biblioteca, aula de informática, laboratorio de Ciencias Naturales y aula taller. La obra demandará una inversión de 7.300 millones de pesos y un plazo de 15 meses.