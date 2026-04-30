Día del trabajador: ¿Qué va a pasar con los supermercados y shoppings este 1° de mayo?

Este viernes se celebra el Día del Trabajador y habrá impacto en algunos servicios e instituciones. ¿Será necesario hacer compras anticipadas?

Qué pasará con el sector comercial durante este feriado nacional.

Este viernes 1° de mayo en Argentina se celebrará el Día del Trabajador y como cada año, se trata de un feriado nacional, lo que significa la alteración de algunos servicios y comercios en sus horarios. Al ser un feriado inamovible , las personas deberán reorganizar tanto sus traslados como trámites y compras habituales.

Esta fecha se encuentra establecida por la Ley 27.399 , por lo que el feriado nacional no puede ser trasladado de día. En 2026, la particularidad es que la conmemoración caerá viernes, lo que en la práctica ya configura un fin de semana extendido para gran parte de la población.

Los bancos estarán cerrados , quedarán habilitados únicamente cajeros automáticos, home banking y billeteras virtuales, al igual que las oficinas públicas y centro de salud privado que modificarán su atención.

Qué pasará con los supermercados y shoppings este feriado del 1° de mayo

De igual manera, y como sucede todos los años, este 1° de mayo, en el caso de los supermercados y shoppings permanecerán cerrados en todo el país, así lo confirmaron fuentes del sector comercial.

A raíz de este asueto de carácter nacional se recomienda a los clientes anticipar sus compras para el día previo al feriado, o posponerlas para el sábado 2 de mayo, cuando ya funcionarán con normalidad.

Aunque varias cadenas grandes permanecerán cerradas, algunos comercios de cercanía podrían abrir con horarios reducidos. Por este motivo, se recomienda verificar previamente la información publicada por cada local en sus canales oficiales previo a realizar las compras.

shopping

Respecto a la administración pública a nivel municipal, provincial y nacional no atenderá al público, salvo por guardias esenciales en áreas sensibles como hospitales y dependencias judiciales.

En salud pública, la atención se limitará a guardias mínimas y urgencias, quedando normalmente los turnos programados sujetos a reprogramación.

Cuánto se cobra por trabajar el feriado del 1 de mayo

La normativa vigente establece que quienes trabajen durante un feriado nacional deben cobrar el equivalente a una jornada doble. Esto implica percibir el salario habitual más un adicional del 100%.

salario sueldos haberes (2)

El cálculo es directo:

si un trabajador cobra $50.000 por un día normal.

en un feriado como el 1 de mayo deberá cobrar $100.000.

El pago se compone de dos partes:

el salario correspondiente a un día común

un plus adicional por haber trabajado en una jornada destinada al descanso. Este criterio aplica a la mayoría de los trabajadores bajo relación de dependencia.

El objetivo de esta medida es compensar a quienes no pueden interrumpir sus tareas en una fecha considerada no laborable para la mayoría de las actividades.

Qué pasa con quienes no trabajen el feriado del 1 de mayo

La legislación establece que para quienes no prestan servicios durante el feriado, la ley también establece una garantía. El día se paga de manera completa, como si hubiera sido trabajado.

Esto significa que se cobra el salario habitual sin descuentos, pero además no hay pérdida de presentismo ni de ingresos

En otras palabras, el feriado no afecta el ingreso mensual de quienes descansan. Este punto resulta clave para evitar confusiones en la liquidación de haberes, especialmente en fechas donde se combinan días laborales y no laborales.