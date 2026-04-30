A un mes de asesinar a un compañero, el tirador de San Cristóbal podría retomar los estudios

Fue declarado inimputable por su edad. Por estos días permanece con restricciones y bajo seguimiento. Qué decisión tomaría la Justicia.

El tiroteo en la escuela de San Cristóbal ocurrió antes del inicio de clases y dejó una víctima fatal y varios heridos.

A un mes del fatal tiroteo en la escuela Mariano Moreno de la localidad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años mató a Ian Cabrera, de 13 , se conocieron detalles acerca de cómo se encuentra el menor y las posibilidades que tiene de retomar las clases.

Cabe recordar que el caso abrió un debate sobre la violencia escolar , el acceso a armas y el rol de los adultos en la prevención. También generó impacto fuera de Santa Fe, con episodios de amenazas en otras escuelas del país.

El brutal hecho ocurrió el 30 de marzo, antes del inicio de la jornada escolar. El adolescente ingresó armado con una escopeta que pertenecía a su abuelo, oculta dentro de una funda de guitarra. Según la reconstrucción, primero disparó dentro de un baño y luego continuó el ataque en distintos sectores del edificio.

arma tiroteo santa fe La escopeta usada en el tiroteo.

El tiroteo provocó la muerte de Ian Cabrera y dejó varios heridos. Testigos relataron que el agresor actuó con determinación y llegó a gritar antes de disparar, un dato que reforzó la hipótesis de una acción planificada.

El episodio generó escenas de desesperación entre alumnos y docentes. La intervención de un asistente escolar resultó clave para frenar el ataque: logró reducir al adolescente hasta la llegada de la policía.

Qué sucede con la vida del atacante a un mes del brutal crimen

Tras el hecho, la Justicia evaluó la edad del agresor y resolvió declararlo inimputable, una figura prevista en la legislación argentina para menores de 16 años. Esa decisión implica que no puede ser juzgado penalmente, aunque sí puede recibir medidas de protección y control.

El menor continúa bajo custodia en una institución especializada y por el momento no regresará a clases en la escuela. La Justicia lo declaró inimputable por su edad, lo que impide un juicio penal, aunque permanece con restricciones y bajo seguimiento permanente.

Actualmente, el adolescente permanece alojado en una institución especializada de la provincia de Santa Fe. Allí cumple con un régimen de restricción de libertad y recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

Fuentes oficiales indicaron que el menor podría retomar sus estudios de forma virtual. La medida busca garantizar su derecho a la educación mientras permanece bajo restricciones y seguimiento psicológico. Especialistas evalúan su situación y analizan el regreso bajo modalidad virtual para evitar su reinserción presencial tras el impacto del caso.

El objetivo de estas medidas apunta a su contención y evaluación, en un contexto donde el sistema judicial busca equilibrar la protección del menor con la gravedad del hecho. La permanencia en ese espacio se mantiene bajo supervisión y con revisiones periódicas.

La investigación y el impacto en otras escuelas

La investigación avanzó sobre el entorno del adolescente y su actividad digital. Los peritajes detectaron vínculos con comunidades online que promueven o analizan masacres, como la denominada “True Crime Community”, además de contactos con otros jóvenes.

amenaza tiroteo entre rios

En ese marco, la causa sumó la detención de otro menor acusado de encubrimiento, lo que amplió el alcance del caso y dejó en evidencia que no se trató de un hecho completamente aislado.

El impacto del tiroteo trascendió la ciudad de San Cristóbal. En las semanas posteriores, distintas escuelas del país recibieron amenazas, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y generó preocupación en familias y autoridades educativas.

A un mes del ataque, la comunidad escolar continúa atravesada por las consecuencias del hecho. La muerte de Ian Cabrera, el contexto en el que ocurrió el crimen y las derivaciones del caso mantienen abierto un debate urgente sobre la seguridad en las escuelas y las herramientas disponibles para prevenir situaciones de este tipo.