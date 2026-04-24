Amenaza de tiroteo: allanaron la casa de un menor y la familia golpeó a los directivos del colegio

La investigación a un chico de 13 años por mensajes y videos terminó con una violenta agresión. Los detalles sobre lo que encontraron en su casa.

El episodio generó temor en la comunidad de la escuela, con alumnos y docentes en alerta.

Una amenaza de tiroteo en una escuela terminó en un grave hecho, que incluyó allanamientos, secuestro de elementos y un episodio de violencia a contra autoridades del colegio. El caso despertó temor entre alumnos, docentes y familias, en un contexto donde situaciones similares se repiten en distintas provincias.

El conflicto comenzó con mensajes intimidatorios dentro del establecimiento y escaló con la difusión de imágenes en redes . A partir de esos indicios, se inició una investigación que derivó en medidas concretas y en un hecho posterior que agravó la situación.

Todo ocurrió en la Escuela N°6 de Ituzaingó, que tras una denuncia activó un operativo policial que derivó en un violento ataque por parte de la familia del alumno denunciado.

Una amenaza en los baños que derivó en un violento ataque a los directivos del colegio

Todo se originó con escritos en los baños del colegio, donde se advertía sobre un posible ataque armado previsto para el 30 de abril. Esas amenazas generaron inquietud inmediata dentro de la comunidad educativa.

armascolegio La escuela quedó bajo custodia policial tras las amenazas y el avance de la investigación

En paralelo, comenzaron a circular publicaciones en grupos de WhatsApp. En esos mensajes, un alumno de 13 años mostraba un arma y una manopla. Ese contenido encendió la alerta entre docentes y compañeros, que decidieron dar aviso a las autoridades.

Ante la situación, personal del colegio revisó la mochila del menor y encontró una manopla similar a la que aparecía en los videos. Ese hallazgo motivó la intervención policial.

manopla

A partir de ese momento, la investigación avanzó con allanamientos en domicilios vinculados al alumno. En esos procedimientos se secuestraron un arma de aire comprimido, celulares y otros dispositivos electrónicos, además de elementos que serán analizados en la causa. En otro operativo, se encontró un arma calibre .22 que no estaba en condiciones de uso.

El caso sumó un episodio de violencia cuando autoridades del colegio se presentaron en la vivienda del menor para informar a la familia que el alumno no debía asistir a clases hasta nueva indicación.

Según la reconstrucción del hecho, la directora y un asistente fueron agredidos por familiares del estudiante. Ambos recibieron golpes y sufrieron el robo de sus pertenencias, entre ellas teléfonos y documentación.

Ojo-golpeado- colegio 6

La situación requirió la intervención de la Policía para resguardar a los directivos y poner fin al episodio. Este hecho incrementó la tensión en torno al caso y generó mayor preocupación dentro de la comunidad educativa.

Medidas de seguridad y preocupación en la comunidad

Tras lo ocurrido, se dispuso custodia policial en la puerta del establecimiento y se reforzaron las medidas de seguridad. Docentes y directivos manifestaron preocupación por el clima que se instaló en la escuela.

colegio armas

Alumnos indicaron que las amenazas no solo aparecieron dentro del colegio, sino también en redes sociales y grupos de mensajería. Ese cruce entre lo virtual y lo presencial aparece como uno de los factores que complica la situación.

El caso de Ituzaingó se inscribe en una serie de episodios similares registrados en el país. En distintas jurisdicciones se detectaron amenazas de tiroteo y ataques escolares vinculadas a publicaciones en redes sociales.

En varias investigaciones se encontraron armas de aire comprimido y mensajes intimidatorios, lo que derivó en causas bajo la figura de intimidación pública.