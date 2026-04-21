El video viral de estudiantes de un colegio de Neuquén ante las amenazas de tiroteo

Dejaron sus mensajes a modo de reflexión y toma de conciencia de lo que están atravesando en cada institución.

El video de los estudiantes del CPEM 33 para llamar a la reflexión tras las amenazas de tiroteo.

Para contrarrestar los mensajes de violencia y amenaza de tiroteos que inundaron las escuelas de la provincia de Neuquén , y de diferentes lugares del país, a un grupo de estudiantes del CPEM 33 de Vista Alegre se le ocurrió una ingeniosa manera de llamar a la reflexión.

Realizaron un video en el que aportaron algunos mensajes para pensar en qué tipo de Educación queremos como sociedad y como comunidad educativa en particular.

“Ante las situaciones que se han registrado en distintas escuelas del país, los/las estudiantes realizaron un video con el objetivo de generar conciencia en la comunidad educativa sobre la importancia de actuar con responsabilidad y prevenir este tipo de hechos”, señalaron desde ATEN Centenario - Vista Alegre .

Cubriéndose la cara, en la mayoría de los casos, los estudiantes manifestaron su parecer a través de carteles en los que se podía leer: “La institución tiene que ser un lugar seguro, no uno de preocupación”; “Con la vida de las personas no se juega”; “Tu palabra tiene impacto, cada broma se puede convertir en un problema”; “Donde hay respeto no hay violencia #laescuelasomostodos”; “No todo lo que es viral es bueno, hay que pensar las consecuencias”; “Y si viralizamos estudiar y cuidar la escuela”.

Estudiantes del CPEM 33 hacen un llamado a la reflexión tras las amenazas de tiroteos en escuelas

Acciones desde el CPE

Fue una escalada de amenazas las que se dieron en la provincia. En una semana se registraron cuatro episodios que, aunque no se concretaron, obligaron a activar protocolos, reforzar el acompañamiento institucional y abrir un debate sobre el impacto de las redes sociales y la violencia en entornos escolares. Pero hasta ayer se registraron al menos 17 casos más en escuelas de la provincia.

Desde el Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE) del Consejo Provincial de Educación (CPE), Pilar Durán, confirmó a LM Neuquén que están cerrando la idea de abordaje a contrarreloj. "No todas las amenazas fueron de la misma manera, no generan lo mismo en cada escuela y la idea es que las escuelas estén abiertas para los estudiantes y familias que tienen miedo de lo que pueda pasar", explicó la profesional.

La funcionaria adelantó que se trabajará con las familias, con el ministerio de Seguridad y las Defensorías para tratar de acompañar a los estudiantes. "Hay antecedentes a nivel país por lo que obvio estas situaciones nos preocupan y por eso no vamos a minimizar ningún aviso. En la provincia tenemos unas 17 escuelas, la mayoría secundarias, técnicas, y públicas y privadas atravesando alguna situación de amenaza", confirmó.

CPE - Consejo Provincial de Educacion (13).jpg EL CPE le dio información sobre los certificados truchos al fiscal de Estado, pidió abrir una causa penal contra médicos y docentes.

Por su parte, la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, contó que este lunes presentaron a la ministra de Educación Soledad Martínez un pedido de reunión urgente con los demás ministerios y organismos del estado que intervienen en la niñez y adolescencia.

"Estamos pidiendo a la ministra que convoque a una reunión urgente interministerial y con otros organismos que intervienen en relación de infancias y adolescencias. Creemos que tiene que ser convocada desde el ministerio y que participen defensorías de niñez y adolescencia, ministerio de Juventudes, Deportes, todos organismos que pueden opinar en relación a lo que nos está pasando", detalló la gremialista.