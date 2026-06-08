El conmovedor gesto de "Viru", la esposa del Indio Solari con una fanática en medio del velorio

La mujer que acompañó al cantante durante toda su vida, protagonizó un emotivo momento con una mujer que rompió en llanto. Todo quedó registrado.

El video de Viru, esposa del Indio, se viralizó en las redes sociales.

Durante el histórico y multitudinario velatorio de Carlos "Indio" Solari , se vivió una emocionante escena que logró inmortalizar este último adiós. Entre la multitud, una fanática- entre lágrimas - fue protagoniza de un conmovedor gesto por parte de Viru , quien fue la esposa del cantante durante 45 años.

El momento quedó registrado entre los fanáticos que se acercaron a las vallas que protegían el acceso al féretro. Una joven seguidora del Indio, no pudo ocultar el llanto y la angustia que la desbordaron. En ese momento, Virginia "Viru" Mones Ruiz , se acercó, la abrazó y le brindó palabras de apoyo: "Tenés que ser fuerte, quedate con todo lo que quieras".

El emotivo intercambio quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral. En la grabación se alcanza a escuchar el conmovedor diálogo entre ambas: " No te pongas así , mi amor. Arriba", le dice Virginia mientras la sostiene.

La fanática, entre lágrimas, buscaba consuelo. Viru no dudó en abrazarla y sostenerla en ese momento de fragilidad compartida. "Yo le doy el beso al Indio de tu parte", le prometió.

El conmovedor gesto de Viru, la esposa del Indio Solari

Otros fanáticos que estaban presentes justo en ese instante le dedicaron emotivas palabras a la pareja del músico. "Viru, fuiste la mejor compañera que tuvo en toda su vida", expresaron. "Gracias", respondió ella.

Para muchos, la imagen de Viru conteniendo a la joven se transformó en símbolo de la última despedida, un gesto que encarnó el amor y el respeto que definieron la vida de la pareja.

La despedida multitudinaria al Indio Solari

A las cuatro de la mañana de este lunes se cerraron las puertas del Microestadio Gatica -ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda, lugar donde se realizó el velatorio del Indio Solari. En tiempo récord, alrededor de un millón de personas lograron despedirse del cantante.

Esta mañana, la familia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota emitió un nuevo comunicado en el que destacó a los 'ricoteros' que llegaron a despedirse del músico pudieron hacerlo."Que su música no pare nunca más”, remarcaron.

Desde las 10 de la mañana del domingo, miles de personas comenzaron a acercarse al predio para rendir homenaje al artista y se calcula que alrededor de un millón de personas transitaron por Avellaneda para despedirse.

velorio indio solari (1)

Quién es Viru, la mujer que acompañó al Indio Solari durante más de 40 años

Desde las primeras horas posteriores a la noticia, se comenzó a hablar de muchos detalles que rodeaban su vida y su mítica figura. Entre ellos, emerge una persona indispensable para comprender al hombre detrás del personaje: Virginia “Viru” Mones Ruiz, la compañera que estuvo a su lado durante más de cuarenta años y que compartió con él una de las historias de amor más sólidas y discretas del rock argentino.

Mientras el Indio se convertía en una leyenda capaz de convocar multitudes, allí estaba Viru. Lejos de los escenarios, de las luces, de los rumores y de la exposición mediática. Siempre cerca de él, pero casi nunca frente a las cámaras.

Su historia de amor comenzó en 1981, cuando Los Redonditos de Ricota todavía eran una aventura contracultural que apenas comenzaba a tomar forma.

El Indio Solari y Viru Quién es Viru, la mujer que acompañó al Indio Solari durante más de 40 años.

Fruto de esa relación nació Bruno Solari, en el año 2000, el único hijo de la pareja. Su llegada representó una nueva etapa para ambos. Para entonces, el fenómeno redondo ya había alcanzado dimensiones impensadas y el Indio era una figura central de la cultura argentina. Sin embargo, puertas adentro, la prioridad seguía siendo la familia.