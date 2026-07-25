De película: ladrones intentaron entrar en la casa de Scioli con armas y máscaras de payasos

El grupo estaba integrado por al menos cuatro delincuentes. Uno de ellos había sido custodio del funcionario y conocía la propiedad.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, fue víctima de un intento de robo en su vivienda de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre . El episodio ocurrió durante la madrugada y terminó con dos personas detenidas y otras dos identificadas y buscadas por la Justicia.

El hecho ocurrió el pasado miércoles, alrededor de las 3, cuando al menos cuatro delincuentes armados llegaron hasta la propiedad del funcionario. Los sospechosos llevaban máscaras de payasos para cubrir sus rostros y, según los investigadores, uno de ellos conocía el lugar porque había trabajado como custodio de Scioli cuando era integrante de la Policía Bonaerense.

El grupo llegó en un vehículo y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la propiedad. Mientras uno de los delincuentes permaneció dentro del auto, otros tres descendieron y se dirigieron hacia el buzón ubicado junto al portón de ingreso donde se encuentra el botón que permite abrir la puerta.

Enfrentamiento con los custodios

Los delincuentes lograron atravesar el portón y entrar al predio en cuestión de segundos. Sin embargo, todavía debían recorrer una distancia considerable hasta llegar a la vivienda donde se encontraba Scioli, quien al momento del hecho estaba durmiendo.

Mientras avanzaban, los custodios del funcionario, que se encontraban de guardia en un sector de seguridad de la propiedad, detectaron sus movimientos y salieron a interceptarlos. Los agentes dieron la voz de "alto, policía", pero uno de los sospechosos respondió apuntando con un arma de fuego.

De acuerdo con las autoridades, se trataba de una pistola calibre 9 milímetros. En ese momento, los delincuentes activaron el mecanismo de cierre del portón y quedaron dentro del predio, aunque no lograron llegar hasta la casa principal.

Luego de una segunda advertencia de los policías, los sospechosos finalmente desistieron del intento de robo. Salieron corriendo del lugar, volvieron al vehículo en el que habían llegado y escaparon a toda velocidad.

La investigación y las primeras detenciones

La causa quedó en manos del fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez, quien tomó declaración a los testigos y comenzó a analizar las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

En las horas primeras posteriores al hecho, la investigación permitió detener a dos de los sospechosos. Ambos fueron imputados por el delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego no apta, en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Uno de los detenidos fue identificado como Braian Orona, señalado por los investigadores como el presunto líder de la banda. Se trata de un exintegrante de la Policía Bonaerense que, según la investigación, había trabajado como custodio de Scioli hasta al menos 2015, cuando el funcionario era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por ese antecedente, los investigadores creen que Orona podía conocer detalles sobre la propiedad y saber por dónde ingresar al domicilio.

El segundo detenido sería el propietario del vehículo utilizado por la banda para llegar hasta la vivienda. En tanto, los otros dos sospechosos que participaron del intento de robo ya fueron identificados y permanecen prófugos.

Como parte de la investigación, el fiscal Iribarren ordenó una serie de allanamientos en los domicilios vinculados a los sospechosos. Durante los procedimientos, los investigadores encontraron prendas de vestir y las máscaras de páyasos que, de acuerdo con la pesquisa, habrían sido utilizadas por los delincuentes durante el intento de robo en la propiedad de Scioli.