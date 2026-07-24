Preocupante: la mora en las familias argentinas se triplicó y alcanzó el nivel más alto en 20 años

Los créditos personales y las tarjetas lideran el deterioro, aunque el sistema financiero mantiene elevados niveles de solvencia.

La morosidad en los créditos de las familias volvió a aumentar durante mayo y alcanzó el 12,8%, el nivel más alto en más de dos décadas, de acuerdo con el último Informe de Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) . El indicador quedó al borde del 13% y casi triplicó el registrado en el mismo mes del año pasado.

El informe oficial muestra que la irregularidad en los préstamos a hogares creció 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y 8,3 puntos en comparación con mayo de 2025. Si bien el BCRA advirtió que en los últimos meses el ritmo de deterioro comenzó a moderarse, la cartera irregular continúa en ascenso.

En el caso de las empresas, el ratio de irregularidad se ubicó en 3,5% durante mayo, con un incremento de 0,1 puntos porcentuales frente al mes anterior y de 2,5 puntos en la comparación interanual.

Como resultado, el índice de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7% a nivel agregado, tras aumentar 0,4 puntos porcentuales respecto de abril y 5,1 puntos frente al mismo período del año pasado.

Pese al deterioro de los indicadores, el Banco Central señaló que durante mayo el crédito comenzó a mostrar señales de recuperación. Los préstamos al sector privado en pesos crecieron 0,3% mensual y 5,1% interanual, impulsados principalmente por las líneas comerciales y los créditos con garantía real.

En moneda extranjera, el financiamiento aumentó 2,6% entre puntas de mes y acumuló una suba interanual del 52,1%. Sumando ambas monedas, el saldo total del crédito avanzó 0,8% en mayo y 10,8% respecto del mismo mes de 2025.

Los créditos personales concentran la mayor mora

El deterioro es especialmente marcado entre los préstamos destinados al consumo. Según el informe del BCRA, los créditos personales registraron una mora del 15,9%, el porcentaje más elevado entre las principales líneas de financiamiento y 10,4 puntos superior al de un año atrás.

Detrás aparecen las tarjetas de crédito, con una irregularidad del 13,1%; los préstamos con garantía prendaria, con 7,7%; y los créditos hipotecarios, que mantienen el menor nivel de incumplimiento, con apenas 1,6%.

Bajaron los depósitos en pesos

Durante mayo también se observó una caída en los depósitos del sector privado en pesos, que retrocedieron 0,9% respecto del mes anterior y 1,3% en la comparación interanual.

La disminución estuvo explicada principalmente por los depósitos a plazo. En cambio, las cuentas remuneradas mostraron un crecimiento, mientras que los depósitos a la vista sin remuneración registraron una baja.

El Banco Central también dispuso que la cuenta sueldo en dólares no tendrá costos para el trabajador.

En moneda extranjera, los depósitos permanecieron prácticamente estables, con una caída mensual del 0,2%, aunque acumularon un crecimiento del 27,8% frente a mayo del año pasado.

El Banco Central destaca la solidez del sistema

A pesar del avance de la mora, el BCRA sostiene que el sistema financiero mantiene niveles elevados de solvencia y liquidez.

Las previsiones constituidas por los bancos cubrían en mayo el 86,3% de la cartera irregular y el 6,6% del total de créditos otorgados. Además, el crédito irregular neto de previsiones representó apenas el 2,2% del capital regulatorio del sistema.

La integración de capital alcanzó el 30,7% de los activos ponderados por riesgo, con un exceso del 280,3% sobre el mínimo exigido por la normativa vigente.

En materia de liquidez, los activos disponibles en pesos equivalían al 11,9% de los depósitos en esa moneda. Si se suman los títulos públicos y las operaciones de corto plazo con el Banco Central, el indicador se elevó al 32,7%. En moneda extranjera, los activos líquidos representaron el 50,9% de los depósitos.

Los jóvenes y las entidades no bancarias, los más comprometidos

El deterioro de la capacidad de pago afecta con mayor intensidad a los deudores más jóvenes. Según el Informe de Estabilidad Financiera del BCRA, entre las personas de 18 a 25 años la irregularidad supera el 40%.

La situación también es más compleja entre quienes obtuvieron financiamiento en entidades no financieras. Ese segmento concentra alrededor del 17% del crédito a familias y registra una mora cercana al 30%, muy por encima del promedio del sistema bancario. Entre quienes solo accedieron a préstamos de entidades no bancarias por no calificar en bancos tradicionales, el incumplimiento supera el 50%.

El informe también señala diferencias geográficas. Mientras que en provincias del norte argentino la proporción de personas en mora supera el 30%, en la región centro del país y en Neuquén los niveles de incumplimiento permanecen por debajo del promedio nacional.

La deuda pesa cada vez más sobre los ingresos

Otro dato que refleja el deterioro financiero de los hogares surge del Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central. En abril, la carga mensual de los servicios de deuda representó el 24,1% de la masa salarial formal, cuando dos años atrás ese porcentaje no alcanzaba el 9%.

Según el organismo, el incremento responde, entre otros factores, a que las tasas de interés reales dejaron de licuarse con la inflación y pasaron a ser significativamente positivas, elevando el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares.