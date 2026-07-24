Empleo: cuales van a ser los siete puestos mas demandados por las empresas en el segundo semestre

Se trata de actividades que requieren presencialidad y están poco impactadas por la IA, dice un reporte privado.

Los cajeros de supermercados, entre los puestos con mayor demanda en lo que resta del 2026.

Un relevamiento privado realizado entre empresas a lo largo de julio reveló cuáles van a ser los siete puestos de trabajo iniciales más demandados en el mercado laboral a rgentino en el segundo semestre.

El estudio fue hecho por la consultora internacional Randstad. "Operario de depósito, vendedor y atención al cliente en salón, picker/packer, repositor, preventista, camarero/mozo de eventos y cajero de punto de venta son las posiciones que se espera mantengan una demanda sostenida en los próximos mese s, generando oportunidades de acceso al primer empleo o trayectorias que permiten sumar experiencia laboral a los más jóvenes", dice el informe.

El trabajo señala que " estos puestos entry level no requieren título universitario, y por tratarse de roles que requieren presencialidad, interacción con clientes y tareas manuales, aún no han sido impactados por la inteligencia artificial".

El detalle de cada posición

Operario de depósito.

Estos perfiles cumplen un rol clave en la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de mercadería dentro de depósitos y centros logísticos. La expansión de la actividad comercial y la necesidad de optimizar las operaciones de abastecimiento sostienen la demanda de estos trabajadores, especialmente en empresas de logística y retail. Para una posición junior, el salario bruto mensual ronda $1.550.000.

Sebastián Fariña Petersen

Vendedor/Atención al cliente en salón.

La atención personalizada continúa siendo un diferencial para comercios, tiendas y cadenas de retail, impulsando la búsqueda de vendedores capaces de asesorar a los clientes, concretar ventas y brindar una buena experiencia de compra presencial. Es una de las posiciones más habituales para quienes buscan su primer empleo formal. La remuneración bruta mensual para estos perfiles se ubica en torno a $1.500.000.

Picker/Packer.

El crecimiento sostenido del comercio electrónico en los últimos años mantiene elevada la demanda de estos perfiles, responsables de seleccionar, preparar, controlar y embalar pedidos para su distribución. Son posiciones ampliamente requeridas por supermercados, empresas logísticas y de e-commerce. El salario bruto para este tipo de posiciones se ubica alrededor de los $1.200.000.

Repositor.

Su función consiste en garantizar la correcta exhibición, reposición y disponibilidad de productos en góndolas y puntos de venta, contribuyendo a mejorar la experiencia del consumidor. Se trata de perfiles muy buscados por supermercados y grandes superficies de retail. En la actualidad, la remuneración bruta mensual para este rol ronda $1.250.000.

Preventista.

Estos colaboradores visitan comercios para tomar pedidos, fortalecer el vínculo comercial con la cartera de clientes y ampliar la presencia de marcas y productos en los puntos de venta. La demanda se concentra principalmente en empresas de consumo masivo de alimentos y bebidas y cuidado personal. Para esta posición, el salario bruto mensual se ubica alrededor de $1.300.000.

Camarero/Mozo de eventos.

La actividad hotelera y gastronómica y la realización de eventos corporativos y sociales impulsan la demanda de personal para atención en salones y servicios de catering. Son posiciones que ofrecen flexibilidad horaria y constituyen una alternativa frecuente para quienes buscan adquirir experiencia laboral al mismo tiempo que estudian una carrera universitaria o terciaria. La remuneración bruta mensual para estos perfiles alcanza aproximadamente $1.500.000.

Cajero de punto de venta.

La atención en caja y el manejo de medios de pago son esenciales en supermercados, comercios y cadenas de retail. La demanda de estos perfiles se mantiene estable por la necesidad de brindar una atención ágil y eficiente a los consumidores, tanto en comercios de cercanía como en centros comerciales y grandes superficies. El salario bruto mensual para esta posición ronda $1.300.000.

En ese sentido, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó que “aun en un contexto de transformación acelerada del mercado laboral por el avance de la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial, las empresas siguen necesitando incorporar talento para cubrir posiciones operativas de nivel inicial para tareas que la tecnología no puede realizar".