Se conoció la primera imagen del rionegrino detenido por el femicidio de la modelo Agostina Jalabert

Fue capturado en Estados Unidos tras estar tres años prófugo y tenía un pedido de captura internacional.

El sospechoso, oriundo de la localidad de Viedma, fue detenido este jueves en el estado de Oregon, Estados Unidos.

En las últimas horas se conoció que atraparon en EE.UU, al asesino de la modelo argentina Agostina Jalabert . Luego de tres años lograron atrapar al hombre oriundo de la provincia de Río Negro , quien estuvo más de tres años prófugo. Ahora transcendió la primera foto de su detención.

Juan Manuel Reverter el principal acusado de la muerte de la joven de 31 años Agostina Jalabert , ocurrida el 18 de febrero de 2023 en la ciudad mexicana de Playa del Carmen.

El sospechoso, oriundo de la localidad de Viedma , fue detenido este jueves en el estado de Oregon, Estados Unidos, en el condado de Deschutes.

La joven de 31 años, oriunda de la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones fue asesinada en 2023. Fue encontrada sin vida por su hermana, Candela, en su departamento, que compartía con su entonces pareja en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, ubicado en la ciudad del estado de Quintana Roo.

La captura fue concretada por efectivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), con la colaboración del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) e Interpol Washington, en el marco de un operativo coordinado para dar cumplimiento al pedido de captura internacional emitido por la Justicia mexicana.

La primera foto del sospechoso justo después de ser detenido

A horas de conocerse su captura, se difundió la primera imagen de Juan Manuel Reverter luego de su detención en Estados Unidos.

La fotografía fue tomada durante el procedimiento realizado en el condado de Deschutes, en el estado de Oregón, donde permanecía oculto desde que escapó de México.

La imagen corresponde al momento posterior al arresto y constituye el primer registro público del acusado bajo custodia desde que comenzó la búsqueda internacional en su contra.

Reverter permanecía prófugo desde hace tres años y medio, y era intensamente buscado por el crimen de la joven argentina.

Tras su detención, quedó alojado en territorio estadounidense mientras se desarrolla el proceso judicial que definirá su extradición a México, país donde deberá enfrentar la acusación por femicidio.

El trámite dependerá de las instancias judiciales previstas por la legislación estadounidense para este tipo de pedidos internacionales.

El caso tuvo repercusión tanto en Argentina como en México desde el momento en que se conoció la muerte de Agostina Jalabert, una joven de 31 años oriunda de Carmen de Patagones, que residía en Playa del Carmen junto a Reverter.

El caso había sido originalmente catalogado como suicidio

La víctima fue encontrada sin vida el 18 de febrero de 2023 en el departamento que compartía con el acusado. En un primer momento, las autoridades mexicanas orientaron la investigación hacia la hipótesis de un suicidio y no vincularon a Reverter con el hecho.

Sin embargo, el avance de las pericias modificó por completo el rumbo de la causa. Los estudios forenses permitieron descartar esa versión inicial y la investigación fue recaratulada como femicidio, lo que derivó en la emisión de una orden de captura internacional con alerta roja de Interpol.

De acuerdo con la investigación judicial, Agostina Jalabert presentaba lesiones compatibles con una agresión previa a su muerte. Los peritos concluyeron que sufrió golpes, abuso sexual, quemaduras y fue ahorcada, además de sostener que el acusado habría intentado montar una escena para simular un suicidio antes de abandonar México y permanecer prófugo durante más de tres años.

La localización y detención de Reverter en el estado de Oregón puso fin a una extensa búsqueda internacional que involucró a organismos de distintos países. Ahora, el próximo paso será el avance del proceso de extradición para que pueda ser trasladado a México y comparezca ante la Justicia por el femicidio de Agostina Jalabert.