Atropelló a una mujer, la mató y la dejó abandonada en la Ruta 40: tenía 38 años y siete hijos

La víctima falleció mientras era trasladada de urgencia al hospital debido a las graves heridas. El conductor escapó a toda velocidad.

Un brutal hecho se registró en la Ruta Nacional N° 40, cuando hallaron a una mujer sin vida. Una amiga iba con ella cuando fue atropellada al costado del camino. El desgarrador relato de lo que sucedió esa mañana.

Fuentes policiales confirmaron que una mujer perdió la vida de forma trágica tras ser embestida por un automóvil , cuyo conductor escapó a toda velocidad.

La víctima falleció mientras era trasladada de urgencia al hospital debido a las graves heridas, mientras que el conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio, pero fue atrapado junto a sus acompañantes en un rápido operativo.

Según informaron medios locales, la mujer iba caminando junto a una amiga cuando un Chevrolet Corsa Classic, que circulaba realizando maniobras peligrosas en plena ruta 40 -en la ciudad de Rawson (provincia de San Juan) - la embistió.

Luego de atropellarla, el automovilista abandonó el lugar a alta velocidad sin brindar ningún tipo de asistencia a la víctima.

Quién era la mujer que murió atropellada en la Ruta 40

Autoridades policiales confirmaron que la víctima fue identificada como Cintia Johana Ortega, tenía 38 años y era mamá de siete hijos.

Su madre, Mónica Cuello, recordó el último momento que compartió con su hija, apuntó contra el acusado y reclamó justicia. “Esa noche, antes de irse, me miró, se bajó del remis y volvió para darme otro abrazo. Me dijo: ‘Te amo, mamá’. Ese fue el último abrazo que me dio”, contó entre lágrimas.

En diálogo con Radio Sarmiento, relató cue cuando su hija fue atropellada, estaba caminando por el costado de la calzada junto a una amiga, de quien iba tomada del brazo. “Venían felices. Mi hija iba tomada del brazo de su amiga. Ella me dijo que de un momento a otro sintió un golpe muy fuerte, un estruendo, y que se la arrancaron del brazo . El auto venía haciendo zigzag, a mucha velocidad, y nunca frenó”, lamentó.

“Mi hija salió despedida y cayó boca abajo sobre un charco porque estaba lloviendo. Después llegó la ambulancia, pero él la dejó tirada”, agregó. Además, según relató, luego del accidente se enteró de que el conductor casi chocó contra otro auto unos metros más adelante.

Cintia tenía siete hijos, cinco de ellos son menores de edad. Además, una de las nenas, de 11 años, padece hidrocefalia y requiere de cuidados especiales de forma permanente. Por ese motivo, sumado al dolor de la muerte, los allegados de la víctima buscan una nueva casa para que los chicos puedan vivir en condiciones.

Atraparon al conductor que escapó tras atropellar a la mujer

El fiscal Iván Grassi confirmó que el hombre que manejaba el Chevrolet Corsa que atropelló a la joven madre fue detenido durante la tarde-noche de este martes.También se secuestró el vehículo que era buscado desde el hecho.

Según publicaron medios locales, los investigadores recabaron pruebas y testimonios que condujeron a un Chevrolet Corsa Classic que presentaba daños compatibles con un choque. El auto fue secuestrado y determinaron que el sospechoso lo utilizaba para trabajar como chofer de aplicación.