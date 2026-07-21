Perdió el control del auto, atropelló a un hombre y a su hijo: la sorpresa cuando pidieron la documentación

El Peugeot se subió a la vereda de una estación de servicio y arrastró varios metros a una de las víctimas. Todo quedó grabado.

El violento accidente ocurrido en el centro de Mar del Plata quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Una mujer de 54 años fue detenida en las últimas horas tras un violento accidente, donde atropelló a un hombre que caminaba junto a su hijo en inmediaciones de una estación de servicio. Todo se complicó cuándo pidieron revisar su documentación.

El choque ocurrió en el centro de la ciudad de Mar del Plata, y todo comenzó cuando el Peugeot 206 impactó contra el lateral izquierdo de un Nissan Tiida. El golpe provocó que la conductora perdiera el control y se desviara hacia una estación de servicio ubicada en la esquina.

Allí la mujer terminó atropellando a un hombre y a su hijo adolescente. Las dos personas atropelladas recibieron asistencia médica y fueron trasladadas a distintos centros de salud.

Fuentes policiales confirmaron que el adolescente, de 15 años, sufrió un grave traumatismo de cráneo, perdió el conocimiento y fue derivado en código rojo.

El violento accidente quedó grabado

Producto de la colisión, el Peugeot subió a la vereda y embistió a un hombre de 52 años y a su hijo de 15. Ambos se encontraban junto al cordón y se preparaban para cruzar la calle cuando fueron sorprendidos por el auto.

Las cámaras de seguridad registraron el momento del accidente. En el video se observa el impacto inicial contra el Nissan y el posterior desplazamiento del Peugeot fuera de la calzada.

Después de subir a la vereda, el auto golpeó a los peatones y arrastró a una de las víctimas durante varios metros sobre la trompa. El recorrido terminó dentro del sector perteneciente a la estación de servicio.

La conductora fue detenida en Mar del Plata tras atropellar a un padre y a su hijo adolescente.

El hombre sufrió politraumatismos en distintas partes del cuerpo y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata. El adolescente presentó un cuadro más delicado. Los médicos detectaron un traumatismo grave de cráneo y había perdido el conocimiento después del impacto.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue derivado en código rojo a la Clínica Colón. Mientras que el conductor del Nissan Tiida también fue identificado durante el procedimiento. La información inicial no indicó que necesitara ser derivado a un hospital.

La mujer tenía una licencia de conducir trucha

Efectivos de la Comisaría Primera y agentes de Tránsito de Mar del Plata intervinieron tras el alerta por el accidente. Al llegar al lugar revisaron la documentación de la mujer. Durante ese control detectaron que la licencia de conducir era apócrifa .

Los agentes también comprobaron que el auto no contaba con la documentación obligatoria para circular.

Los inspectores también comprobaron que el Peugeot 206 no tenía los documentos obligatorios para circular. Ante esas irregularidades, las autoridades ordenaron el secuestro del auto.

La Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de la conductora por los presuntos delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público. La calificación podrá modificarse de acuerdo con los resultados de las pericias y la evolución médica de los heridos.

Después de completar las actuaciones iniciales, la mujer fue trasladada a la Unidad Penal Número 50 de Batán. Allí quedó alojada a disposición de la Justicia.