Cuánto es lo mínimo que hay que ganar para comprar un departamento en julio 2026
Crédito hipotecario 2026: los bancos exigen ingresos mínimos que respalden el valor de la cuota mensual para acceder a un departamento.
Tras varios años frenados por la poca oferta de financiamiento y las altas tasas, los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) volvieron con fuerza desde 2024. Sin embargo, las estadísticas muestran una marcada desaceleración a partir de octubre de 2025. Uno de los motivos es la obligación de acreditar determinados ingresos mínimos mensuales para acceder a estos préstamos.
Muchos bancos, especialmente los privados, exigen que los interesados tengan un determinado ingreso que respalde las cuotas mensuales de los créditos. A continuación, un repaso por las distintas entidades y sus exigencias.
Los ingresos mínimos que solicitan los bancos para sacar un crédito hipotecario en 2026
Estos son los ingresos que piden las entidades para acceder a sus créditos hipotecarios UVA:
- Banco Credicoop: ingresos mínimos de $3.500.000
- Banco Del Sol: ingresos mínimos de $1.000.000
- ICBC: ingresos mínimos de $1.400.000
- BBVA: ingresos mínimos de cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.489.600 a la fecha
- Santander: ingresos mínimos de $2.240.000
- Supervielle: ingresos mínimos de $5.000.000
Contar con estos montos no es la única condición para acceder a estos créditos. Otro requisito es que la cuota inicial de un préstamo hipotecario debe equivaler a la cuarta parte de los ingresos del o de los solicitantes, por lo que, a pesar de que los bancos establecen cuáles son los ingresos mínimos, no puede solicitarse si no se cumple este requisito indispensable.
De cuánto es la cuota inicial de cada banco en 2026
La cuota mensual de un préstamo hipotecario dependerá de la tasa de interés y del plazo de financiamiento. Así queda el monto a pagar cada mes por un crédito para una propiedad de US$100.000 a 20 años:
- BBVA: $867.281 (tasa del 7,5%)
- Brubank: $1.181.664 (tasa del 12%)
- Ciudad: $867.281 (tasa del 7,5%)
- Comafi: $1.011.260 (tasa del 9,5%)
- Credicoop: $900.100 (tasa del 8%)
- Del Sol: $967.431 (tasa del 9%)
- Galicia: $1.001.908 (tasa del 9,5%)
- Hipotecario: $1.072.392 (tasa de 10,5%) -a pagar en 15 años-
- ICBC: $828.676 (tasa del 6,9%)
- Macro: $933.498 (tasa del 8,5%)
- Patagonia: $1.015.845 (tasa del 9,7%)
- Santander: $1.001.908 (tasa del 9,5%)
- Supervielle: $1.411.157 (tasa del 15%) -el plazo es de hasta 15 años-
Los créditos hipotecarios del Banco Nación, la opción más conveniente
El Banco Nación mantiene su línea de créditos “+ Hogares con BNA” destinados a la adquisición, construcción o refacción de viviendas. Pueden acceder las personas humanas en actividad laboral en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y/o monotributistas, con una edad límite para la cancelación de las obligaciones de 85 años inclusive.
Para aquellos que cobren sus haberes en el BNA y quieran adquirir una vivienda única que no supere las 210.000 UVAs de valor, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 6%+UVA. En tanto, monto máximo del préstamo no puede ser mayor al 75% del valor de compra o tasación del inmueble. Por otro lado, para la adquisición de una segunda vivienda o si el valor supera las 210.000 UVAs, la TNA se eleva al 12%+UVA.
El crédito, con un desembolso de una única cuota por parte del banco, tiene un plazo de cancelación de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años. Una vez adquirido, las cuotas se liquidarán en forma mensual y por sistema francés, es decir, con pagos que serán siempre iguales y que incluirán una parte de capital y otra de interés.
La solicitud se puede hacer 100% online siguiendo estos pasos:
- Simular la cuota: ingresar al portal oficial para calcular el monto inicial, los ingresos necesarios y el plazo.
- Iniciar la solicitud: en la plataforma "+Hogares", ingresar el CUIL, correo electrónico y completar el formulario con los datos personales.
- Cargar la documentación: cargar la documentación que acredite ingresos y la propiedad elegida.
- Evaluación: el banco evaluará el scoring crediticio y enviará una oferta formal de crédito. Generalmente la respuesta es 24 horas hábiles.
La única instancia presencial en todo el trámite es la firma de la escritura, que se realiza en la sucursal elegida por el cliente.
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