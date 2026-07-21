Cuánto es lo mínimo que hay que ganar para comprar un departamento en julio 2026

Crédito hipotecario 2026 : los bancos exigen ingresos mínimos que respalden el valor de la cuota mensual para acceder a un departamento.

Tras varios años frenados por la poca oferta de financiamiento y las altas tasas , los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) volvieron con fuerza desde 2024. Sin embargo, las estadísticas muestran una marcada desaceleración a partir de octubre de 2025. Uno de los motivos es la obligación de acreditar determinados ingresos mínimos mensuales para acceder a estos préstamos.

Muchos bancos, especialmente los privados, exigen que los interesados tengan un determinado ingreso que respalde las cuotas mensuales de los créditos. A continuación, un repaso por las distintas entidades y sus exigencias.

Estos son los ingresos que piden las entidades para acceder a sus créditos hipotecarios UVA:

Banco Credicoop: ingresos mínimos de $3.500.000

ingresos mínimos de $3.500.000 Banco Del Sol: ingresos mínimos de $1.000.000

ingresos mínimos de $1.000.000 ICBC : ingresos mínimos de $1.400.000

: ingresos mínimos de $1.400.000 BBVA : ingresos mínimos de cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.489.600 a la fecha

: ingresos mínimos de cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.489.600 a la fecha Santander : ingresos mínimos de $2.240.000

: ingresos mínimos de $2.240.000 Supervielle: ingresos mínimos de $5.000.000

Contar con estos montos no es la única condición para acceder a estos créditos. Otro requisito es que la cuota inicial de un préstamo hipotecario debe equivaler a la cuarta parte de los ingresos del o de los solicitantes, por lo que, a pesar de que los bancos establecen cuáles son los ingresos mínimos, no puede solicitarse si no se cumple este requisito indispensable.

De cuánto es la cuota inicial de cada banco en 2026

La cuota mensual de un préstamo hipotecario dependerá de la tasa de interés y del plazo de financiamiento. Así queda el monto a pagar cada mes por un crédito para una propiedad de US$100.000 a 20 años:

BBVA : $867.281 (tasa del 7,5%)

: $867.281 (tasa del 7,5%) Brubank : $1.181.664 (tasa del 12%)

: $1.181.664 (tasa del 12%) Ciudad : $867.281 (tasa del 7,5%)

: $867.281 (tasa del 7,5%) Comafi : $1.011.260 (tasa del 9,5%)

: $1.011.260 (tasa del 9,5%) Credicoop : $900.100 (tasa del 8%)

: $900.100 (tasa del 8%) Del Sol: $967.431 (tasa del 9%)

$967.431 (tasa del 9%) Galicia : $1.001.908 (tasa del 9,5%)

: $1.001.908 (tasa del 9,5%) Hipotecario : $1.072.392 (tasa de 10,5%) -a pagar en 15 años-

: $1.072.392 (tasa de 10,5%) -a pagar en 15 años- ICBC : $828.676 (tasa del 6,9%)

: $828.676 (tasa del 6,9%) Macro : $933.498 (tasa del 8,5%)

: $933.498 (tasa del 8,5%) Patagonia : $1.015.845 (tasa del 9,7%)

: $1.015.845 (tasa del 9,7%) Santander : $1.001.908 (tasa del 9,5%)

: $1.001.908 (tasa del 9,5%) Supervielle: $1.411.157 (tasa del 15%) -el plazo es de hasta 15 años-

Muchos bancos exigen un mínimo de ingreso mensual que respalde la cuota.

Los créditos hipotecarios del Banco Nación, la opción más conveniente

El Banco Nación mantiene su línea de créditos “+ Hogares con BNA” destinados a la adquisición, construcción o refacción de viviendas. Pueden acceder las personas humanas en actividad laboral en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y/o monotributistas, con una edad límite para la cancelación de las obligaciones de 85 años inclusive.

Para aquellos que cobren sus haberes en el BNA y quieran adquirir una vivienda única que no supere las 210.000 UVAs de valor, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 6%+UVA. En tanto, monto máximo del préstamo no puede ser mayor al 75% del valor de compra o tasación del inmueble. Por otro lado, para la adquisición de una segunda vivienda o si el valor supera las 210.000 UVAs, la TNA se eleva al 12%+UVA.

El crédito, con un desembolso de una única cuota por parte del banco, tiene un plazo de cancelación de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años. Una vez adquirido, las cuotas se liquidarán en forma mensual y por sistema francés, es decir, con pagos que serán siempre iguales y que incluirán una parte de capital y otra de interés.

El Banco Nación concentra la gran mayoría de los créditos hipotecarios otorgados en los últimos meses.

La solicitud se puede hacer 100% online siguiendo estos pasos:

Simular la cuota: ingresar al portal oficial para calcular el monto inicial, los ingresos necesarios y el plazo.

ingresar al portal oficial para calcular el monto inicial, los ingresos necesarios y el plazo. Iniciar la solicitud: en la plataforma "+Hogares", ingresar el CUIL, correo electrónico y completar el formulario con los datos personales.

en la plataforma "+Hogares", ingresar el CUIL, correo electrónico y completar el formulario con los datos personales. Cargar la documentación : cargar la documentación que acredite ingresos y la propiedad elegida.

: cargar la documentación que acredite ingresos y la propiedad elegida. Evaluación: el banco evaluará el scoring crediticio y enviará una oferta formal de crédito. Generalmente la respuesta es 24 horas hábiles.

La única instancia presencial en todo el trámite es la firma de la escritura, que se realiza en la sucursal elegida por el cliente.