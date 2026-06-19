Préstamos del Banco Nación a los jubilados: los montos máximos y requisitos en junio 2026

La entidad financiera más grande del país ofrece financiamiento para quienes cobren sus haberes. Todo lo que hay que saber sobre los préstamos del Banco Nación en junio 2026 .

Préstamos del Banco Nación a los jubilado: los montos máximos y requisitos en junio 2026

El Banco Nación (BNA) ofrece financiamiento para jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esa entidad. Se trata de la línea Préstamos personales Nación Previsional BNA , pensada para otorgar fondos de libre disposición con una de las tasas más competitivas del mercado. Además, se puede gestionar 100% de forma online , lo que facilita el acceso.

Una de sus principales ventajas es que los fondos pueden utilizarse para lo que el adjudicatario desee , ya sea para cubrir gastos, cancelar deudas, realizar mejoras en el hogar, financiar un viaje o poner en marcha un emprendimiento.

Esta línea de crédito del Banco Nación está dirigida exclusivamente a jubilados, pensionados y retirados que perciban sus haberes en la entidad financiera más grande del país. En cambio, quedan afuera los beneficiarios de pensiones no contributivas, pensiones asistenciales, pensiones otorgadas por leyes especiales ni pensiones graciables.

prestamos-personales-de-hasta-20000000-a-bajas-tasas-en-que-banco-solicitarlo-y-como-2jpg.jpg El préstamo previsional del BNA llega hasta 50 millones de pesos, a devolver en 72 cuotas.

Los montos que pueden solicitarse van desde $100.000 hasta $50.000.000, con un plazo máximo de devolución de hasta 72 cuotas. La Tasa Nominal Anual (TNA) anunciada para esta línea es del 56%, una de las más bajas entre los bancos públicos y privados.

Los préstamos se conceden a sola firma, en pesos, y se amortizan mediante el sistema francés, lo que implica cuotas mensuales iguales y consecutivas. El descuento de las cuotas se realiza directamente sobre el recibo de jubilación o pensión, mediante el código que ANSES asigna al banco. Existe una restricción: la cuota mensual no puede exceder el 35% del haber neto percibido por el beneficiario.

La gestión del crédito puede completarse íntegramente de manera digital siguiendo unos pasos sencillos:

Ingresar a la sección Tu Banco

Seleccionar Préstamos y pulsar el signo + para iniciar la solicitud

Elegir la línea que corresponda, especificar el monto deseado, el destino del crédito y la cantidad de cuotas

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Cuánto debe devolver un jubilado si saca un préstamo de $2.000.000

La entidad bancaria oficializó un ejemplo de cálculo basado en un préstamo de $2.000.000 otorgado a través de la modalidad de débito en cuenta para un plazo de cancelación máximo de 72 meses.

Banco Nacion.jpg Esta línea de préstamos se puede gestionar 100% online.

En este escenario testigo, que incorpora el capital, el interés correspondiente y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los intereses generados, el monto aproximado de la primera cuota mensual que debe afrontar el beneficiario es de $135.350,21, desglosada en un valor de capital más interés de $115.748,06 y un componente de IVA de $19.602,15.

Adelanto de haberes, otra alternativa del BNA para jubilados

Además de la línea previsional, el Banco Nación ofrece “Adelanto de haberes”, otra alternativa de financiamiento también pensada exclusivamente para quienes cobran sus haberes en esa entidad. La diferencia es que en este caso los montos son mucho menores: se puede pedir entre $50.000 y $1.000.000. Además, la devolución se realiza mediante una única cuota que se descuenta automáticamente cuando se acredita el próximo haber; si no existe mora, el producto puede renovarse al mes siguiente.

Una vez aprobada la operación, la acreditación de los fondos es inmediata en la cuenta donde el beneficiario cobra sus haberes. Los fondos también son de libre disposición, por lo que el usuario puede disponer del dinero según sus necesidades. La TNA informada para este adelanto ronda el 91%, lo que equivale a una tasa efectiva para 30 días cercana al 7,5%.

Este adelanto también puede solicitarse sin necesidad de concurrir a una sucursal, gestionando desde la app BNA+. Los pasos son: