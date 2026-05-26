El Banco Nación ofrece planes a 72 meses para refinanciar préstamos y deuda con tarjetas

Mientras toman pesos a valores irrisorios por debajo de la inflación las tasas de préstamos superan hasta en 3 veces a la suba estimada de los precios.

El Banco Nación ofrece a sus clientes refinanciamiento de deuda de tarjetas de crédito a 72 meses.

El Banco Nación salió a ofrecer lo que denominó "kit de soluciones" para sus clientes particulares que están en mora con sus pagos en prestamos personales y con tarjetas de crédito.

Se trata de una medida que busca empujar al resto de las entidades a tomar medidas para ofrecer mejores condiciones de refinanciamiento a sus clientes, luego de que la semana pasada Santiago Bausili, el presidente del Banco Central , negó que la entidad pudiera obligar a los bancos a adoptar medidas de ese tipo con tasas impuestas.

En un comunicado, el Banco Nación señaló que "cuenta con alternativas que permiten reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente".

Entre las principales variantes, se destacan:

Consolidación de deudas

Destinada a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación. Esta herramienta permite "reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en esta como en otras entidades, facilitando la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos".

La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $ 100 millones.

Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito

Disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $ 10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%.

La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras.

Para situaciones con más de 90 días de atraso, el Banco dispone de alternativas de financiación para extender los pagos en hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes.

Evaluación personalizada

El banco informó que "cada solicitud es analizada de manera individual por los equipos especializados del Banco, considerando el perfil del usuario, su situación financiera y las características de las obligaciones a reorganizar".! Este enfoque permite ofrecer alternativas adecuadas a cada necesidad, promoviendo una administración responsable de los compromisos asumidos", señaló la nota..

Cómo iniciar la gestión

Los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las opciones disponibles. También tienen la posibilidad de consultar la información y requisitos vigentes en www.bna.com.ar.

"A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal", destacó la entidad.