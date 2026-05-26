Le robaron los ahorros para un tratamiento médico de su hija y descubrió la peor traición

El seguimiento de operaciones financieras fue clave para identificar al responsable. En tan solo tres días se realizaron 15 transferencias.

El insólito robo salió a la luz cuando Carolina detectó movimientos extraños en sus plataformas financieras digitales.

Una mujer denunció el vaciamiento de la cuenta bancaria en la que tenía ahorros destinados al tratamiento médico de su hija, y en medio del difícil momento que atravesó descubrió lo peor: quién fue el responsable.

El insólito robo salió a la luz este lunes, cuando Carolina , de 26 años, detectó movimientos extraños en sus plataformas financieras digitales y verificó que el dinero ahorrado ya no estaba disponible.

Según consta en la denuncia, entre el 23 y el 25 de mayo se ejecutaron 15 transferencias no autorizadas por un total de $ 330.000 , todas dirigidas a la cuenta de un tercero.

La preocupación de la joven madre llevó a que la causa recayera de inmediato en el Comando Radioeléctrico Zona Centro de Oberá, Misiones, que junto a personal especializado en Cibercrimen inició un relevamiento sobre los movimientos y rastreó el recorrido del dinero. Los peritajes permitieron identificar el mecanismo utilizado para acceder a las cuentas y reconstruir la secuencia de las operaciones.

Tras el análisis de los movimientos financieros, la Policía logró reconstruir el recorrido del dinero e identificar al responsable, nada más y nada menos que el hermano de la víctima.

El importante robo de sus ahorros y una traición familiar

La investigación señaló como principal sospechoso a Cristian Alejandro S., de 30 años, quien para sorpresa de los investigadores -y de la propia denunciante- es hermano de la víctima.

Con estos elementos, la policía realizó recorridas en las inmediaciones de su domicilio y lograron ubicarlo y detenerlo en pocas horas.

Robo. Misiones. Cristian Alejandro S., autor del robo y hermano de la víctima, fue detenido en la ciudad de Oberà.

El hombre ya registraba antecedentes por delitos contra la propiedad, lo que facilitó su identificación durante el proceso investigativo. Tras su detención, fue alojado en sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, la causa continúa abierta para determinar el destino final de los fondos sustraídos y esclarecer si hubo participación de terceros en la maniobra.

Durante años le robó la pensión a su madre y la dejó sin nada

Otro caso de robo y traición familiar ocurrió en Córdoba, donde una mujer de 59 años denunció que fue víctima de robo por parte de su propia hija, quien durante años habría cobrado su pensión por discapacidad sin su consentimiento.

Según relató la mujer, su hija acusada le hacía creer que el beneficio había sido suspendido por el Gobierno, mientras se quedaba con el dinero, lo que la obligó a atravesar serias dificultades económicas y depender de la ayuda de familiares.

El episodio se registró en la localidad de Deán Funes, donde la mujer de 44 años habría cobrado durante meses la pensión de su madre mediante distintos engaños. Primero le decía que solo recibía una parte del beneficio y, con el tiempo, comenzó a asegurarle que había sido dado de baja por el Gobierno, mientras continuaba percibiendo el dinero sin que la víctima lo supiera.

cajero (3).jpg Este pago se realiza en dos instancias durante el año: una en junio y otra en diciembre.

Como resultado de la estafa, la damnificada quedó sin ingresos y vivió una mala situación económica, según señaló ElDoce.TV. Tuvo consecuencias materiales severas ya que, al quedar sin ingresos, debió vender sus muebles y pertenencias personales.

Además, solicitó préstamos a familiares para cubrir gastos básicos y medicamentos para poder subsistir en medio de la crisis que estaba sufriendo.

El delito ya fue oficialmente denunciado y la mujer de 44 años quedó imputada. La Justicia investiga el caso y el posible involucramiento de la mujer en otras estafas que podrían agravar su proceso judicial.