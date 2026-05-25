Buscados por el FBI: robaban mansiones de deportistas en EE.UU. y cayeron en Retiro por un error amateur

Bastián Jiménez Freraut e Ignacio Zuñiga Cartés fueron atrapados en la terminal de Retiro cuando intentaban huir. El último robo fue al ex tenista Del Potro.

Entraron a la Argentina de forma ilegal, sin registro de ingreso. Tenían alertas rojas de Interpol emitidas por Estados Unidos y pedidos de captura en Chile . Y cuando intentaron escapar al norte, cometieron el error más elemental posible: entregar sus propios documentos en el control de la terminal de ómnibus de Retiro .

Así cayeron Bastián Jiménez Freraut , de 29 años, conocido bajo el alias "Luis Hernández García", y Ignacio Aquiles Zuñiga Cartés , de 22 años, ambos chilenos. Los dos fueron detenidos el 23 de mayo por personal de la comisaría de la terminal de Retiro mientras intentaban abordar un micro con destino a Posadas, Misiones, en una evidente fuga hacia la triple frontera.

Al verificar sus documentos en el sistema online de Interpol —al que Argentina está adherida hace más de 15 años— las autoridades confirmaron que sobre ambos pesaban alertas rojas emitidas a pedido de la Justicia de Estados Unidos. Además, contaban con pedidos de captura vigentes emitidos por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile por causas de robo con intimidación.

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En simultáneo, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Azul de la Policía Bonaerense detuvo al argentino Walter Damián D'Amelio, de 39 años, con domicilio en Villa Chacabuco, quien también tenía pedido de captura por el asalto a Juan Martín Del Potro en Tandil a mediados de mayo. Un día después, otros dos integrantes de la banda fueron arrestados sobre la Ruta 7, camino a Junín.

La banda que robó a Del Potro, Mahomes y Travis Kelce

Del Potro no fue una víctima más. El extenista, campeón del US Open 2009, fue víctima de una organización internacional que ya había realizado golpes en viviendas de deportistas de las más importantes ligas de Estados Unidos entre 2024 y 2025.

Zuñiga Cartés y Jiménez Freraut eran buscados por el FBI y por Interpol por ser los autores de robos en las casas de jugadores de la NFL como Patrick Mahomes, Joe Burrow y Travis Kelce —este último, pareja de la cantante Taylor Swift—, y del basquetbolista de la NBA Bobby Portis, entre otros deportistas reconocidos.

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Las primeras casas robadas habrían sido las de Mahomes y Kelce, entre el 5 y el 7 de octubre. Los asaltantes aprovecharon que ambos tenían un partido programado con los Kansas City Chiefs. El modus operandi era preciso: alquilar un auto, reservar habitaciones de hotel como centro de operaciones y operar con identidades falsas.

Se estima que el grupo sustrajo joyas, relojes, divisas y otros artículos de lujo valuados en más de dos millones de dólares. La investigación del FBI encontró un dispositivo activo en las celdas cercanas a las casas de las víctimas en el horario de los robos, lo que permitió vincular a los sospechosos con los hechos. También se hallaron fotos de Jiménez Freraut posando con relojes robados, obtenidas mediante una orden judicial sobre su cuenta de Apple iCloud.

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En el caso de Del Potro, la banda ingresó a su casa de Tandil durante una ausencia de apenas dos horas y se llevó dólares, alhajas, relojes y trofeos. Los acusados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso judicial y los pedidos de extradición impulsados por las autoridades estadounidenses, quienes podrían imputarlos por asociación ilícita para el transporte interestatal de bienes robados.