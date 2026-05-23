Impactante: buzos murieron en una cueva de Maldivas y revelaron imágenes del lugar donde fueron hallados

Las fotos difundidas muestran el interior de la caverna donde encontraron los cuerpos de cuatro italianos y un rescatista.

Las imagenes de las cuevas son impactantes. Los cuatro cuerpos fueron encontrados juntos.

La tragedia ocurrida en las Maldivas conmocionó al mundo y en las últimas horas se difundieron las primeras imágenes del interior de la cueva submarina donde murieron cuatro turistas italianos y un buzo rescatista durante un operativo de búsqueda.

Las fotografías fueron compartidas por la organización Divers Alert Network Europe, que además publicó un informe oficial sobre la compleja misión de recuperación de los cuerpos. Las imágenes dejaron al descubierto las extremas condiciones del lugar: una caverna que comienza amplia y con luz natural, pero que rápidamente se transforma en una red de túneles oscuros , estrechos y con visibilidad prácticamente nula.

Según detalló la organización, el acceso a la cueva se realiza a través de una primera cámara de gran tamaño. Desde allí parte un túnel que conduce a una segunda cavidad completamente a oscuras y con un fondo arenoso que puede reducir drásticamente la visibilidad si se remueven los sedimentos.

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Durante las tareas de búsqueda, los rescatistas detectaron además un túnel secundario que se desprendía desde esa segunda cámara. Fue en ese sector donde encontraron juntos a los cuatro turistas italianos desaparecidos.

La hipótesis sobre la tragedia en la cueva submarina

Los investigadores consideran que la desorientación dentro del túnel pudo haber sido determinante. En ambientes cerrados y profundos, las corrientes submarinas pueden levantar arena y sedimentos, generando una pérdida total de visibilidad. Sin referencias visuales y en plena oscuridad, los buzos podrían no haber logrado encontrar la salida.

También se analiza si el grupo sufrió una rápida disminución del aire disponible producto del pánico. El especialista Alfonso Bolognini explicó que a 50 metros de profundidad existen riesgos severos vinculados a mezclas respiratorias inadecuadas, capaces de provocar hiperoxia y complicaciones neurológicas.

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Otro de los puntos bajo investigación es si los buzos utilizaron el denominado “hilo de Ariadna”, una cuerda guía obligatoria en muchas exploraciones de cuevas submarinas para marcar el camino de regreso.

Las autoridades locales señalaron además que el límite recreativo de inmersión en las Maldivas es de 30 metros y que solamente tres de los cinco integrantes del grupo tenían autorización para descender a mayores profundidades. Tampoco existía constancia oficial de una exploración en cuevas.

Las dudas sobre el equipamiento de los buzos

El buzo finlandés Sami Paakkarinen, integrante del operativo de rescate y autor de las imágenes difundidas, aseguró a medios italianos que los cuerpos fueron hallados “todos juntos en una sección muy profunda y muy exigente” de la cueva.

Además, remarcó que el equipo utilizado por las víctimas “no era el óptimo” para ese tipo de inmersiones extremas.

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Paakkarinen cuestionó especialmente la ausencia de una bobina de buceo o cuerda guía de seguridad, conocida como “hilo de Ariadna”, fundamental en terrenos submarinos complejos.

“Por lo general, entre quienes visitan cuevas, es bien sabido que no es muy sensato hacerlo sin una línea de seguridad”, afirmó el rescatista, quien sostuvo que en la mayoría de los accidentes de espeleobuceo la causa principal suele ser el error humano.

Quiénes eran las víctimas italianas

Entre las víctimas se encontraban la profesora Monica Montefalcone y la investigadora Muriel Oddenino, ambas vinculadas a la Universidad de Génova y dedicadas a estudiar el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad marina.

También integraban el grupo Giorgia Sommacal, hija de Montefalcone y estudiante universitaria, y Federico Gualtieri, recientemente graduado.

buzos italianos muertos

La primera víctima recuperada había sido el instructor y gerente de operaciones náuticas Gianluca Benedetti.

El grupo desapareció el pasado 14 de mayo tras sumergirse en las aguas del atolón Vaavu, ubicado a unos 100 kilómetros al sur de Malé. Según informó la policía local, las condiciones climáticas eran adversas y existía una alerta amarilla para embarcaciones y pescadores.

buzos italianos muertos en maldivas

El rescate que también terminó en tragedia

La operación internacional de búsqueda se extendió durante cuatro días y contó con la participación de la Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas, la Policía local, equipos finlandeses de buceo técnico y autoridades italianas.

Sin embargo, el operativo también terminó con otra víctima fatal: el sargento maldivo Mohamed Mahdhee, integrante del grupo de ocho rescatistas que buscaba a los desaparecidos.

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Sus compañeros lo encontraron inconsciente bajo el agua luego de una inmersión realizada el pasado sábado. Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

Los cuerpos de los cuatro italianos hallados esta semana serán repatriados a Italia y las autopsias se realizarán en los próximos días.