Torre de Periodistas en Neuquén: van a juicio dos agentes de Inteligencia por el robo de departamentos

El juez Villanueva clausuró la instrucción y elevó la causa al Tribunal Oral Federal contra dos agentes de Inteligencia del Ejército procesados por lesa humanidad.

El 24 de marzo de 1976, la Torre Periodistas I fue ocupada ilegalmente.

El 24 de marzo de 1976, la Torre Periodistas I fue ocupada ilegalmente.

La causa por la usurpación y apropiación de 23 departamentos de la Cooperativa de Vivienda del Periodista, la llamada Torre de Periodistas , ingresó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén para la realización del juicio oral y público.

El juez Gustavo Villanueva clausuró la instrucción y dictó el auto de elevación contra Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale , dos integrantes de Inteligencia del Ejército procesados como partícipes necesarios de robo y defraudación en el marco de delitos de lesa humanidad.

Es caso inédito en nueve causas que conforman el expediente Reinhold: por primera vez se juzgará el componente patrimonial del terrorismo de Estado en la región.

SFP_Acto por los derechos humanos torre periodistas (3).JPGs Sebastián Fariña Petersen

Cuando el Ejército allanó ilegalmente la cooperativa el 24 de marzo de 1976, el edificio, el primero en altura de Neuquén capital, estaba en su fase terminal de construcción. La entrega a los adjudicatarios estaba prevista para el 7 de junio, el Día del Periodista. No llegó a ocurrir.

El edificio que iba a entregarse el Día del Periodista

Los interventores militares trasladaron la sede de la cooperativa al Comando de la Sexta Brigada. Varios asociados fueron catalogados como subversivos. El presidente de la entidad debió exiliarse en Francia. Adjudicatarios con las cuotas pagas y al día fueron desapoderados de sus unidades mientras en toda la región se ejecutaban secuestros, detenciones ilegales y torturas, algunos de ellos terminarían desaparecidos.

La maniobra para desapoderar a 21 titulares de los departamentos se desarrolló en simultáneo con las primeras 18 detenciones ilegales a partir del 24 de marzo.

Desde el 9 de junio se desencadenó el mayor operativo de secuestros masivos de la región, con centros de detención clandestina ya en funcionamiento. En las unidades apropiadas fueron alojados los grupos de tarea que operaban en acciones clandestinas. Algunas casas sirvieron de depósito de armamento. En las maniobras fraudulentas de despojo intervino también el Banco Hipotecario Nacional.

En 1977 las autoridades militares inauguraron la torre. En 1978, el Ejército, la Policía Federal y Gendarmería comenzaron a ocupar formalmente los departamentos.

San Martín y Di Pasquale son los dos imputados que enfrentarán el debate oral. Otros involucrados en la maniobra fallecieron o tienen declarada incapacidad sobreviniente.

La torre está ubicada en Avenida Argentina y Periodistas Neuquinos. La torre está ubicada en Avenida Argentina y Periodistas Neuquinos.

El procesamiento, dictado en diciembre de 2025 y confirmado por la Cámara en marzo de 2026, los señala como responsables en calidad de partícipes necesarios de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta, en concurso real, conexos a crímenes de lesa humanidad.

La defensa no se opuso a la elevación y solicitó que sus asistidos sean juzgados por un tribunal colegiado.

"Un antecedente único en el país”

El abogado de las víctimas, Mariano Mansilla, destacó a LM Neuquén que lo central no es la elevación a juicio sino el procesamiento dictado en diciembre.

“Lo importante es el procesamiento, porque se declara de lesa humanidad la apropiación de los departamentos. Eso acarrea la imprescriptibilidad de los delitos”, explicó.

Mansilla señaló que en causas similares —mencionó los casos de Papel Prensa e Ingenio Ledesma— la justicia le dijo a las familias despojadas que sus reclamos estaban prescriptos, porque el despojo patrimonial nunca había sido declarado de lesa humanidad.

“En este caso sí se declara de lesa humanidad la apropiación ilegal de los departamentos”, remarcó.

Para el letrado, el procesamiento —ya firme tras la confirmación de la Cámara— sienta un precedente que podrá ser invocado en otros expedientes en todo el país.

“Esto va a ser un antecedente usado en otros casos, incluso en los que involucran a Clarín y Papel Prensa, donde podrían hacer un nuevo planteo a partir de este procesamiento confirmado”, sostuvo.