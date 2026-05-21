Un colectivo chocó a una mujer que cruzó la calle en pleno centro y fue trasladada al hospital Castro Rendón

El siniestro ocurrió este jueves por la mañana en Santa Fe e Independencia. Se realizó un gran operativo de tránsito por el caos vehicular.

Esta mañana se generó un gran caos de tránsito cuando un colectivo Pehuenche impactó a una mujer que cruzaba la calle Santa Fe en la intersección con Independencia. El siniestro vial podría haber terminado en tragedia pero el chofer detuvo su marcha a tiempo.

La mujer de 68 años cayó al asfalto y tuvo que ser atendida por servicios de emergencias médicas que llegaron en una ambulancia del SIEN que la trasladó al hospital Castro Rendón, ubicado a pocas cuadras.

En tanto, el colectivo que circulaba en dirección a Centenario quedó detenido sobre la senda peatonal y vacío en medio de la intersección, luego de que hicieran descender a todos los pasajeros para que esperen la próxima unidad.

choque colectivo centro

De esta manera, el tránsito por Santa Fe desde Independencia quedó obstaculizado por el colectivo, quedando solo la posibilidad de continuar la marcha por Independencia.

Cómo fue el choque del colectivo a una mujer

De acuerdo al testimonio del chofer, el episodio tuvo lugar después de que se había detenido para que cruce una persona en sillas de ruedas. Por su parte, la mujer había quedado detenida en la rampa, sin moverse, por lo que el colectivero avanzó para doblar en Santa Fe.

En el momento en que aceleró la señora también habría comenzado a cruzar por lo que se habría generado el impacto entre el vehículo y la transeúnte.

Según lo relevado, la víctima del choque está fuera de peligro y no revestiría lesiones de gravedad. Mientras tanto, hacia el mediodía el tránsito continúa cortado por personal de tránsito.