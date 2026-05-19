Neuquén celebrará el 25 de Mayo con locro, peña y más de 150 emprendedores en el Parque Jaime de Nevares

La propuesta “Patria Capital” se realizará el 24 y 25 de mayo con actividades culturales, gastronomía, espectáculos y servicios gratuitos para toda la familia.

La ciudad de Neuquén se prepara para vivir un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con una gran celebración popular que incluirá música, gastronomía típica, emprendedores y actividades recreativas para todas las edades. Bajo el lema “ Patria Capital ”, la Municipalidad organizará dos jornadas especiales en el Parque Jaime de Nevares .

Las actividades se desarrollarán el domingo 24 y lunes 25 de mayo en el espacio ubicado en la intersección de Illia y Alderete. El cronograma comenzará el domingo desde las 18, mientras que el lunes las propuestas arrancarán a partir de las 10 de la mañana y se extenderán durante gran parte de la jornada.

Desde la Municipalidad informaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro para que vecinos y vecinas puedan compartir una de las fechas patrias más importantes del país, con actividades pensadas para toda la familia y un fuerte protagonismo de la cultura local.

Uno de los principales atractivos será la participación de más de 150 emprendedores que formarán parte del espacio “Neuquén Emprende”, donde habrá productos regionales, artesanías y distintas propuestas locales. Además, estarán presentes los food trucks de Confluencia de Sabores con opciones gastronómicas variadas.

La celebración también tendrá un marcado espíritu tradicional con la preparación de locro en vivo en tres versiones: clásica, vegana y sin gluten. La propuesta estará a cargo de cocineros locales reconocidos y buscará incluir alternativas para distintos públicos.

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Durante ambas jornadas habrá shows musicales, peñas folklóricas y distintas intervenciones artísticas y culturales. También se ofrecerán chocolate caliente y pastelitos para acompañar los festejos patrios.

Las familias que asistan podrán participar, además de juegos y actividades recreativas para las infancias, estaciones creativas y espacios interactivos preparados especialmente para compartir durante el fin de semana largo.

Otro de los puntos destacados será la instalación de un stand de bienestar con servicios gratuitos para la comunidad. Allí habrá odontomóvil, mamógrafo móvil, vacunación, test rápidos de VIH y sífilis, además de espacios de orientación y asesoramiento en salud.

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Desde la organización remarcaron que “Patria Capital” busca fortalecer la identidad local y promover el encuentro comunitario a través de una propuesta abierta y gratuita para todos los vecinos de la ciudad.