Un auto cayó por la barda y otro se incendió en la ruta: qué se sabe

Los dos hechos permanecen sin respuesta y llamaron la atención de los vecinos. Ambos ocurrieron cerca del mediodía.

Dos hechos que permanecen sin respuesta ocurrieron durante el mediodía de este martes en distintos sectores de Neuquén. Un auto apareció desbarrancado en la barda en el sector del barrio Balcón del Valle . Además, casi simultáneamente, otro auto se incendió a la vera de la ruta , cerca de Parque Industrial.

El primero de ellos se asume que tuvo lugar por la madrugada o mañana. A eso de las 15 se difundió un video en redes sociales de la usuario de Tiktok "letymontane".

Según relató Leticia, titular de la cuenta, en diálogo con LM Neuquén , todo ocurrió sobre "el final" del barrio, cerca del edificio del Polo Tecnológico . La mujer contó que salió a caminar con su perra y se encontró con una importante cantidad de personas alrededor del vehículo accidentado.

“Vi que había mucha gente, una grúa, me pareció raro. No había policía, no había nada, ni ambulancia”, relató. Además, explicó que minutos antes se había cruzado con efectivos policiales en bicicleta, aunque aseguró que circulaban “tranquilos, como si nada”.

Video Auto

En el video del lugar puede verse al auto en la parte baja de la barda siendo remolcado por la grúa mientras varias personas observan la situación. Según indicó, no se registraron heridos de gravedad ni escenas de tensión en el lugar. Además, puede observarse a un hombre con una pala asistiendo el remolque removiendo obstáculos. Leticia asumió que ese debía ser el dueño del rodado.

“Evidentemente no murió nadie ni nada, porque la gente que estaba ahí incluso se estaba riendo y filmando”, comentó sobre el ambiente que encontró al acercarse. Aparentemente solo habrían sido daños materiales, aunque todavía no hay una respuesta oficial.

Un auto apareció incendiado a la vera de la ruta

El segundo misterioso hecho ocurrió cerca de las 15:30 a la vera de la ruta del derivador que conduce al tercer puente a Cipolleti, pero del lado que va hacia Plottier.

Según afirmaron testigos en el lugar, aparentemente se trataría de un auto abandonado que fue incendiado de forma intencional, aunque, de la misma manera que el vehículo que cayó por la barda, todavía no hay versiones oficiales.

Auto incendiado costado de la ruta

Según puede apreciarse en el video registrado por LM Neuquén, el auto se encuentra fuera de la ruta y en ese momento el fuego se esparcía poco a poco a la vegetación cercana. En el clip también se puede ver a un oficial de la Policía, por lo que se asume una intervención. El vehículo tenía apariencia avejentada.

Cerca de las 16, bomberos arribaron a la escena y se dispusieron a extinguir el fuego. Según testigos, no se registraron heridos o la presencia de ambulancias en el lugar.