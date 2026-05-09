Inesperado bloqueo provocó la pérdida del control de un motociclista que volcó y terminó internado

El siniestro tuvo lugar en cercanías al autódromo de Centenario. Cómo sigue el motociclista.

Un motociclista perdió el control de su rodado, cayó al asfalto y terminó internado luego de toparse con un inesperado obstáculo en la calle. Se trataba de un bloqueo improvisado por vecinos, para evitar accidentes, aunque insólitamente, generó lo contrario. Los detalles del hecho.

Según trascendió, el hecho ocurrió el viernes por la mañana, alrededor de las 6, en la intersección de las calles Juan Manuel Fangio y Tierra del Fuego , camino al autódromo de Centenario. El protagonista fue un hombre mayor de edad, quien circulaba con sentido desde Cinco Saltos y hacia el Parque Industrial de Centenario. En ese contexto, habría sido sorprendido por un improvisado bloqueo en la calzada que tapaba una boca cloacal sin tapa.

La improvisada señalización, que al parecer estaba compuesta por cubiertas y palos colocados sobre la calzada para advertir la ausencia de la tapa cloacal, obstaculizaba parcialmente la calzada y el motociclista lamentablemente y dada también la oscuridad que aún reinaba, no logró verla a tiempo para esquivarla, lo que lo llevó a perder el control y caer al asfalto.

Hospital Centenario Neuquen Los integrantes de la guardia pediátrica del hospital de Centenario buscaron reanimar al bebé golpeado pero sus esfuerzos resultaron inútiles.

Por fortuna, el hombre sí logró esquivar el hueco abierto y caer dentro del conducto, lo que podría haber requerido de mayor asistencia para extraerlo y por supuesto, haber tenido consecuencias más graves.

Producto de la caída, el motociclista sufrió algunos golpes y raspones en brazos y manos y, gracias al llamado de algunos vecinos al servicio de Emergencias, fue derivado rápidamente al Hospital Natalio Burd, aunque mayormente por prevención, dado que estaba fuera de peligro.

Su moto, de 150 cilindradas, también sufrió importantes daños.

Choque entre una moto y un taxi frente al hospital de Centenario

Un accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este lunes en Centenario, cuando una motocicleta y un taxi protagonizaron un fuerte impacto sobre la Avenida Libertador, a la altura del Hospital Dr. Natalio Burd.

Según informó Centenario Digital, el hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, en un sector clave de circulación, especialmente por la cercanía con el centro de salud. Por causas que se investigan, una motocicleta Honda XTZ de 125 cc colisionó contra el lateral derecho de un taxi Chevrolet Classic.

policia centenario.jpg Gentileza Centenario Digital

De acuerdo a los primeros datos, el conductor de la moto es un efectivo policial de 24 años que se dirigía a cumplir funciones en la Comisaría N°52. El joven circulaba en sentido este-oeste por Avenida Libertador cuando, al llegar al acceso a la guardería del hospital, impactó contra el vehículo de alquiler que en ese momento realizaba una maniobra de giro hacia la izquierda. El taxi era conducido por un hombre de 53 años.

Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió golpes y debió ser asistido en el lugar por personal médico. Luego fue trasladado para una mejor evaluación, aunque, según trascendió, no presentaba lesiones de gravedad.

En tanto, personal de Tránsito de Villa Obrera intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes. Al conductor del taxi se le solicitó la documentación y se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.