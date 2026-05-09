Neuquén reguló las apps de transporte antes que CABA y evitó el conflicto judicial que hoy sacude a Uber

Mientras la Justicia porteña exige licencia profesional y seguros específicos, el intendente Mariano Gaido contempló esos requisitos por ordenanza municipal en el año 2025.

La polémica judicial que sacude a la Ciudad de Buenos Aires por el funcionamiento de Uber, Didi y Cabify volvió a poner en discusión la regulación de las plataformas de transporte en Argentina. Mientras en CABA la Justicia avanzó sobre un vacío normativo y cuestionó la falta de controles, en Neuquén aseguran que ese escenario fue anticipado y regulado hace tiempo.

El antecedente judicial porteño obligó a equiparar requisitos entre plataformas y taxis tradicionales, exigiendo licencias profesionales y seguros específicos para los conductores. La medida generó impacto político y abrió un fuerte debate sobre la falta de regulación en la capital del país.

Cabify y otras aplicaciones son legales en Neuquén, pero no todas están habilidades para funcionar.

La situación en la ciudad de Neuquén

En Neuquén, en cambio, desde el municipio remarcaron que la situación es completamente distinta porque existe una ordenanza vigente que regula la actividad de las aplicaciones de transporte.

El subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinoza, explicó que la normativa local ya contempla todos los requisitos que hoy reclama la Justicia porteña.

SFP Controles a uber transito municipalidad (8) Operativo de control de aplicaciones de movilidad en la ciudad de Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

“En Neuquén la ordenanza es clara respecto a los seguros y a la licencia profesional”, sostuvo.

Según detalló, las aplicaciones habilitadas en la ciudad deben cumplir obligatoriamente con licencia profesional categoría D2, seguros para pasajeros transportados, responsabilidad civil, cobertura para el vehículo y protección tanto para el conductor como para los usuarios.

“Cuando habilitamos una plataforma exigimos todos esos parámetros. Eso ya está cubierto dentro de la ordenanza”, explicó el funcionario.

La situación porteña

La diferencia central, según Espinoza, es que en CABA las plataformas operan sin una regulación específica.

“En CABA no tienen norma que regule la actividad de plataformas. Por eso aparecen estos antecedentes judiciales”, señaló.

subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa Mauro Espinosa.

Incluso aclaró que Cabify tiene un esquema de habilitación distinto en Buenos Aires, mientras que Uber y Didi directamente no cuentan con autorización formal.

“Uber y Didi no tienen habilitación de ningún tipo en CABA”, afirmó.

Desde el municipio neuquino también indicaron que actualmente continúan trabajando en controles para combatir a quienes operan sin habilitación dentro de la ciudad.

El contraste vuelve a mostrar dos modelos diferentes de gestión pública: mientras Buenos Aires enfrenta ahora las consecuencias de años sin regulación clara, Neuquén decidió avanzar antes con una ordenanza específica para ordenar el funcionamiento de las plataformas y evitar conflictos judiciales, laborales y de seguridad.